El look del día - mayo 18, 2023

Irina Baeva, Ana Jurka y Goyo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Ana Jurka
Ana Jurka Credit: Instagram / Ana Jurka
La presentadora de deportes robó suspiros al llegar con este elegante vestido negro a un evento privado en el que se presentó oficialmente el emblema de la Copa Mundial de Fútbol del 2026.

Chiquinquirá Delgado
Chiquinquirá Delgado Credit: Instagram / Chiquinquirá Delgado Photo by Kathia
Luego de participar en el Upfront de Univision en Nueva York, la presentadora decidió disfrutar de un bello atardecer en Brooklyn con este set amarillo pastel.

Irina Baeva
Irina Bavea Credit: Instagram / Irina Bavea
La guapísima actriz de telenovelas optó por un estilo casual para visitar el Tsaritsyno, un museo del palacio y una reserva de parque en el norte de Moscú, Rusia.

Goyo
Goyo Credit: Instagram / Goyo
La cantante colombiana fue una de las mejores vestidas en la alfombra roja de los Premios Nuestra Tierra que se celebraron en su país. ¡Nos encantó este vestido de Jorge Duque de la tienda Malva!

Ana Patricia Gámez
Ana Patricia Gámez Credit: Foto Juan Manuel Gómez / Instagram Ana Patricia Gámez
La presentadora de televisión y empresaria se unió a la fiebre del blanco y negro con este corto vestido.

Kate Middleton
Kate Middleton Credit: Photo by Karwai Tang/WireImage
La princesa de Gales llegó con este bellísimo vestido verde esperanza a la casa de la organización benéfica Anna Freud con motivo de conmemorar la Semana de Concientización sobre la Salud Mental.

Halle Bailey
Halle Bailey Credit: Photo by Raymond Hall/GC Images
Fiel a su estilo de princesa de Disney, a propósito del estreno de la película La Sirenita, la actriz llegó con este distinguido set de dos piezas en blanco fuera de los estudios de Good Morning America en la ciudad de Nueva York.

