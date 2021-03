Close

¡El trikinazo con el que Irina Baeva ha puesto a temblar las redes! La actriz ha vuelto a dar de qué hablar. Esta vez la culpa la tienen sus curvas y un espectacular traje de baño que presumía a la orilla del mar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Haga lo que haga, Irina Baeva nunca pasa desapercibida. Esta vez la actriz rusa no es noticia por su romance con Gabriel Soto ni por un nuevo proyecto. El responsable no es otro que su trikininazo . Con motivo del jueves de recuerdo, la protagonista de El dragón compartía un momento inolvidable de hace un tiempo en el mar, lugar que le apasiona y al que está deseando volver. La imagen es un espectáculo, y no solo por las vistas del paraje natural, sino por la figura de diez de la intérprete. "Lo necesito mucho", escribía con nostalgia en el pie de foto de la imagen. Por ahora, Irina está en la casa de Ciudad de México que comparte con el actor, quien se encuentra en medio de las grabaciones de su telenovela Te acuerdas de mí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su faceta de actriz, la actriz también es conocida por su pasión por la moda. Cuida cada detalle y complemento, y casi, casi, al estilo de una influencer profesional, comparte sus modelitos con sus seguidores. Los piropos son una constante en sus redes por su estilo y cuerpo en forma. Lo suyo le cuesta. El yoga, las sesiones en el gimnasio y, sobre todo, su fuerza de voluntad, son los responsables de su figura impresionante. "Hermosa", "Top", "Guapísima", "La cuerpaaa", "Bellaaa", son tan solo una mínima parte de los adjetivos que ha recibido con su último bikinazo. ¡Más que merecido!

