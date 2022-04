¡Irina Baeva desvela qué firma le hará el vestido de novia! "Más emocionada, imposible" Desde España, país al que ha viajado con Gabriel Soto para asistir al desfile de vestidos de novia de la marca que lucirá en su día, la actriz dio un detalle crucial sobre el que será el traje de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De que se casan, se casan, y además este año. Así lo han confirmado felices los novios Irina Baeva y Gabriel Soto. La pandemia ya les ha hecho esperar demasiado y no hay tiempo que perder. De hecho, la parejita feliz viajaba esta semana a España para acudir al desfile de vestidos de novias de una de las marcas más reconocidas en la materia. Desde Barcelona, ciudad donde tuvo lugar la puesta en escena con un montón de modelos entre los que elegir, la futura novia confesó emocionada a sus seguidores quién se lo hará y algunos jugosos detalles más. Irina Baeva Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: IG/Pronovias "Por cierto, ¿les cuento algo? Ellos harán mi vestido/s de novia, ¡así que más inspirada y emocionada imposible!", expresó de lo más ilusionada acerca del día que representa uno de los grandes sueños de su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que ya adelantan lo que era de imaginar, ¡llevará varios vestidos! ¿Y qué marca ha elegido como responsable de todos sus cambios? Pues se trata de PRONOVIAS, la prestigiosa firma de colecciones de novia que lleva haciendo felices a muchas mujeres desde su nacimiento en 1922. Los tortolitos compartieron videos de la pasarela en Barcelona y divertidos momentos con algunos amigos de los que se desprendía la dicha de los futuros esposos. Si bien la fecha sigue siendo un misterio, lo que sí gritan a los 4 vientos es su amor y las ganas de pasar por el altar. Hay imágenes que dicen más que mil palabras.

