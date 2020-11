Close

¡Irina Baeva descoloca las redes con su nuevo y radical cambio de look y estilo! La actriz causó un fuerte impacto a sus seguidores con su último modelo, una imagen muy diferente a la habitual pero sin perder un ápice de su saber estar y personalidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Da igual lo que se ponga, Irina Baeva siempre luce espectacular. Su último look en las redes ha causado furor a pesar de ser un conjunto poco habitual en sus estilismos. La actriz rusa mezcló un estilo rockero a la vez que deportivo, bohemio mezclado con chic que descolocó a sus seguidores para bien. Una imagen impactante que solo ella es capaz de lucir a la perfección. ¿Botas de tacón y pantalón deportivo? ¿Chaqueta de vestir con un top deportivo? Pues sí, esta es la combinación que Irina se atrevió a hacer como si fuera la mejor modelo de pasarela. "Confianza en uno mismo es un superpoder. Una vez empiezas a creer en ti mismo, la magia comienza a suceder", escribió la novia de Gabriel Soto junto a esta imagen arrebatadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mucha confianza y personalidad es lo que hay que tener para poder llevar semejante conjunto y verse radiante. "Eres de otro nivel", "Perfecta", "Amo todo el conjunto", leían algunos de los piropos recibidos. Si ya antes de Nueva York Irina destacaba con sus trajes originales y fuera de lo cotidiano, ahora el toque único de la Gran Manzana está más presente que nunca en ella. ¡Un gustazo verla!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Irina Baeva descoloca las redes con su nuevo y radical cambio de look y estilo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.