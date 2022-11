¿Cuántos vestidos de novia tendrá Irina Baeva en su boda? La actriz revela que ya tiene más de un traje de ensueño listo para el gran evento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La boda de Irina Baeva y Gabriel Soto es uno de los eventos más esperados del momento, pero como amantes de la moda, nosotras estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con el traje que llevará la novia. En estos momentos, la modelo de origen ruso se encuentra en Qatar y en un viaje a uno de los centros comerciales más lujosos del mundo, reveló que veremos más de un vestido para la ocasión. Como parte de la miniserie #Qatarshian, la actriz visitó Al Hazm, uno de los destinos de moda más famosos de Doha. Desde sus tiendas de marcas de lujo hasta la architectura creada con mármol de Italia, es un sitio de ensueño. Junto a su amiga Maria Salmon, una influencer mexicana que vive en Qatar, Irina visitó las boutiques llenas de trajes divinos, incluyendo una de vestidos de novias típicos para las chicas de ese país. "Sería el cuarto, que ya tengo tres", reveló en el video, el cual fue publicado en las redes de El gordo y la flaca. Sin embargo, Irina decidió no añadir otro más a su vestuario. "El shopping no era precisamente mi estilo, [pero] eso sí es lujo", admitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál será el estilo que desea llevar para el gran día? Hace unos meses en sus redes sociales, la actriz reveló que está trabajando junto a la marca española Pronovias para crear unos trajes perfectos para el evento. "¿Les cuento algo? [Pronovias] harán mi vestido o vestidos de novia, ¡así que más inspirada y emocionada imposible!", mencionó después de asistir al desfile de la marca. Como su estilo a diario es minimalista y moderno, esperamos verla en unos diseños sofisticados y muy románticos para el gran día.

