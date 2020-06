Irina Baeva confiesa qué cirugías estéticas se ha hecho La actriz se sometió a un cuestionario por parte de sus fans y no tuvo problema en contestar a esta y otras preguntas de índole personal. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es perfecta pero poco le falta. Irina Baeva es un bellezón que se ha robado millones de suspiros allá por donde pasa, incluidos los de su novio, Gabriel Soto. Siempre impecable en sus apariciones en redes o en eventos públicos, la actriz puede presumir de tener uno de los rostros más bonitos y uno de los cuerpos más en forma. Su trabajo le cuesta. Exactamente cinco días de entrenamiento a la semana. Así se lo ha contado a sus fans en un cuestionario muy íntimo y personal. En el mismo, sus seguidores le preguntaban, entre otras cosas, cuántas operaciones estéticas se había hecho para lucir así de bien. E Irina no tuvo problema en contestar. Sí, ha pasado por el quirófano y se ha dejado querer por el bisturí, pero no tanto como se imaginan. Image zoom Irina Baeva IG/Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí, aumento de busto", escribió junto a esta imagen tan sensual en bikini. Una operación que apenas se aprecia porque, a diferencia de otras actrices, no abusó de tallaje y por tanto se ve de lo más natural. También le preguntaron por su película favorita y como toda una romántica se decantó por Pretty woman, y sobre sus flores favoritas, lo tiene claro. "Las que me regale mi Gabriel Soto". Contó que echa mucho de menos a su familia, que su ciudad favorita es Nueva York y que este año quiere perfeccionar su nivel de inglés. Es feliz, mucho, y a pesar de los duros tiempos que corren, ella desborda positivismo y actitud optimista para hacer frente a las cosas. Y si es con Gabriel a su lado, mejor que mejor.

Close Share options

Close View image Irina Baeva confiesa qué cirugías estéticas se ha hecho

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.