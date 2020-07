Irina Baeva comparte su secreto mejor guardado: ¡así realza su trasero! La actriz reveló generosa los tips para moldear y lograr un derriere en forma. Tenemos el antes y el después ¡y la diferencia es impresionante! Eficacia total. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que hemos aprendido durante el confinamiento es a cómo cuidarnos. Muchos famosos nos han compartido sus rutinas de ejercicios en casa, entre ellos, Irina Baeva quien siempre coqueta reveló uno de sus secretos físicos mejor guardados. ¿Cómo mantiene firme y en forma su derriere? Pues no es a través de magia sino de esfuerzo, eso sí, son apenas 4 ejercicios que practicando todos los días pueden dar volumen y tonificar nuestro trasero. "Les voy a enseñar mis cuatro ejercicios básicos para la pompa", comienza su motivador video grabado en el jardín de la casa que comparte con su amado Gabriel Soto en Acapulco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la orilla de su espectacular piscina, la actriz rusa pone en práctica la rutina que trata de seguir de forma habitual y que ha tenido resultados más que notables a juzgar por las fotos del ayer y del hoy. ANTES Image zoom Instagram Irina Baeva AHORA Aunque siempre ha estado impecable, el ejercicio casi a diario ha tenido resultados más que obvios en su impresionante figura que presume en cada bikinazo durante estas vacaciones. ¿Cómo lograrlo? Practicando la patada lateral, la de caballo de pie, patada de burro y el fire hydrant también lateral tal y como describe en el video. La protagonita de El Dragón da detalles del número de sets y repeticiones adecuados para que en pocas semanas empieces a notar los efectos. ¡Gracias por compartir tus tips!

