¡Irina Baeva desvela su secreto mejor guardado para lucir un derriére perfecto! La actriz compartió sus tips para un trasero de diez y lo hizo bajo la atenta mirada de su novio Gabriel Soto que no pudo evitar derretirse. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El esfuerzo tiene su recompensa e Irina Baeva es el vivo ejemplo de ello. No solo porque su carrera asciende gracias a su tenacidad y entrega a su trabajo, sino también por su espectacular físico. Con motivo del confinamiento, la actriz no se está dejando llevar por la pereza y, por el contrario, no cesa en su rutina de hacer ejercicio. En esta ocasión, la intérprete rusa quiso compartir con sus seguidoras la cadena de ejercicios que le han ayudado a levantar su trasero. A través de sus historias de Instagram mostró la tabla que practica y que está teniendo resultados increíbles en su figura. A su lado y con la baba caída siempre está él, Gabriel Soto, quien observaba embobado a su amada y que no pudo evitar derretirse ante tanta belleza. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Las imágenes fueron tomadas junto a la alberca de la casa de Gabriel en Acapulco donde están pasando estos días de encierro. En las últimas semanas la pareja nos ha compartido sus fuertes entrenamientos siempre acompañados de un gran sentido del humor por parte de ambos. Bromas, complicidad y mucho amor son los ingredientes que le ponen a cada rutina de ejercicios. Una manera de animar a sus seguidores durante esta difícil etapa que atravesamos. Ellos han demostrado que la cuarentena no debe ser una excusa para descuidarse, sino al revés. Así que ¡toca ponerse en forma!

