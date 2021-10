Quedarás boquiabierta con la colección de bolsos de lujo de Irina Baeva En su colección hay carteras Chanel, Fendi, Christian Dior y muchas otras marcas costosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de fashionistas se trata, una de las primeras famosas que nos llega a la mente es Irina Baeva y no es para menos. La actriz rusa siempre anda al último grito de la moda y con piezas de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo. Si bien, la vemos con ropa de marcas asequibles y siempre luciendo muy sexy, no es un secreto que es amante de los bolsos y de los más costosos. Constantemente la vemos en su cuenta de Instagram con coquetos y sexy looks que dejan ver su increíble figura. La mayoría de las veces lleva atuendos casuales o deportivos, y en muchas ocasiones posa con diminutos trajes de baño. Eso sí, lo que nunca le falta es un increíble bolso. En la colección de bolsos de Baeva podemos encontrar marcas como Prada, Christian Dior, Bottega Veneta, Louis Vuitton y Chanel, entre muchas otras marcas costosas. De hecho, hemos visto que en los últimos meses ha agregado nuevas carteras a su colección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva Lo cierto es que la actriz tiene muy buen gusto a la hora de elegir sus bolsos y las imágenes que publica en su cuenta de Instagram lo demuestran. No cabe duda de que la Baeva se gasta una gran parte de su dinero en carteras y seguro su amado Gabriel Soto la consciente con uno que otro bolso.

