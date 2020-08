¡Irina Baeva provoca colapso en las redes con su bikini más salvaje y diminuto hasta el momento! La actriz rusa ha enmudecido a sus seguidores y creado tendencia con este espectacular bikini de estampado animal. ¡No, no lo habíamos visto todo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque nos tiene acostumbrados a sus espectaculares posados en traje de baño, Irina Baeva se ha vuelto a superar. La actriz y amante de la moda ha compartido su último bikinazo con el que ha desbordado las redes por el alto nivel de sensualidad. Para esta ocasión, la protagonista de El Dragón ha elegido un bañador de dos piezas con estampado animal de color rojo y negro que resalta aún más su belleza. "Grandes sueños, corazón salvaje", ha escrito junto a la foto. Abdomen perfecto y una figura tonificada traspasan la imagen por su nivel casi de perfección. Eso sí, su trabajo le ha costado, esto no llega de la nada sino de muchas horas de entrenamiento y hábitos saludables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz rusa y novia de Gabriel Soto ha compartido esta impresionante instantánea desde el paradisíaco rinconcito donde ha pasado la cuarentena, la bella Acapulco. Aunque la pareja ya ha dado comienzo a sus proyectos, hasta ahora aparcados, lo hacen desde la responsabilidad y el distanciamiento social requerido. Durante el fin de semana tratan de disfrutar de los pequeños placeres de la vida en la casa del actor en la bahía y se permiten algún que otro caprichito, como un buen trozo de pizza. Pero cuando llega el lunes, su amado regresa al set de su nueva telenovela de Televisa, Te acuerdas de mi, e Irina a sus nuevos proyectos actorales. Acapulco es el lugar donde, además de vivir su amor a plenitud, recargan pilas para hacer frente a una semana llena de horas de trabajo y guiones interminables.

