Irina Baeva celebra su cumpleaños en un costoso restaurante de Nueva York y con un sexy vestido transparente La actriz rusa se reunió con dos amigos y se fue a disfrutar al fino y elegante lugar, en dónde degustaron varios platillos de comida asiática. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya te habrás enterado, este martes 25 de octubre, Irina Baeva celebró su cumpleaños número 30, y aunque parte de su día tan especial lo pasó encima de un avión, la actriz rusa no dejó de celebrar. Hace una semana, Baeva se fue hasta Qatar para cumplir con algunos compromisos de trabajo y aprovechó para celebrar con algunos compañeros y sin su amado Gabriel Soto. Allá la guapa actriz celebró como se debe en un yate y acompañada de varios amigos, quienes al parecer también formaban parte del equipo que fue a trabajar hasta dicho país. Eso sí, justo el mismo día de su natalicio, Baeva abordó un avión con destino a Nueva York y durante la travesía compartió un mensaje con sus seguidores. "Este año literal me tocó celebrar mi cumple arriba del avión pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste pero pensándolo bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años no puedo estar más feliz y agradecida con la vida. Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy", escribió junto a varias fotos que publicó en su cuenta de Instagram. " Estoy muy orgullosa de mí, del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido, y, sobre todo, con tantas cosas por delante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por suerte, la actriz llegó a Nueva York justo a tiempo para seguir celebrando, esta vez junto a un amigo y una amigas, con quienes se fue a uno de los restaurantes más caros de la ciudad. El lugar se llama Buddakan y sirven comida asiática. "Llegando a mi ciudad favorita en el mundo sí se celebró con mi amor Luis de la Cruz y Jocelyn Corona. Gracias por estar", escribió. Para la ocasión, Baeva eligió un sexy vestido transparente rosado neón con brillo y aberturas laterales. Irina Baeva Credit: Instagram/irina Baeva irina Baeva Credit: Instagram/irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram/irina Baeva irina Baeva Credit: Instagram/irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram/irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram/irina Baeva El diseño le sentaba de maravilla a su figura y dejaba ver su ropa interior, unos boyshorts blancos de Calvin Klein y un sostén del mismo color y la misma marca. ¿El gran ausente? Sin duda, su prometido, quien se encuentra trabajando en la Ciudad de México. ¿Será que hay problemas en el paraíso? Eso lo sabremos en unos días cuando se supone que la pareja se reencontrará después de una larga temporada separados.

