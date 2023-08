El look del día - julio 31, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Adamari López, Yailin, Chiquinquirá Delgado e Irina Baeva son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Aylín Mujica, Myrka Dellanos y Verónica Bastos Look del día Credit: Instagram ¡Todo al denim! Las conductoras de La mesa caliente posaron con estos enterizos de mezclilla, el tejido que nunca pasa de moda. Mujica optó por un modelo con volantes a los lados, Dellanos por uno muy ceñido y con aberturas que resaltaba su cinturita, y Bastos con un diseño de aire años 70 con pantalones acampanados y apliques florales. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Brenda Contreras Look del día Credit: Instagram Para visitar el rascacielos Summit de Nueva York, la actriz eligió un pantalón holgado de lino blanco y una coqueta blusa sin mangas del mismo color. 2 de 9 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Look del día Credit: Instagram La presentadora ha gozado de unas increíbles vacaciones en Grecia donde seguro este vestido satinado de color lila con flecos en el escote, largo asimétrico y espalda al descubierto de Michael Costello x Revolve le hizo vivir momentos mágicos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Irina Baeva Look del día Credit: Instagram Como una muñequita vimos a la actriz ruso mexicana, con este set azul con rayas de Alo yoga de short y top deportivo, una camisa blanca, sandalias de pala rosadas y bolsito del mismo tono. ¡Luce igual que Barbie! 4 de 9 Ver Todo Yailin Look del día Credit: Instagram La rapera dominicana sorprendió este fin de semana al compartir su nuevo look de cabello, ahora en un tono cobrizo claro, e impactó con su figura enfundada en un pantalón de tiro alto blanco y un sostén de flores. Bolso Balenciaga, lentes y sandalias naranjas metalizadas completaron su look. 5 de 9 Ver Todo Adamari López Look del día Dentro de sus vacaciones por Europa, la puertorriqueña hizo parada en París, donde la vimos posando con este short blanco, un top naranja abrochado al cuello y tenis blancos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Look del día Credit: Instagram Para disfrutar de un sábado en familia la mexicana optó por un cómodo y fresco vestido corto sin espalda con un llamativo estampado tropical blanco y rojo que combinó con tenis. 7 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Look del día Casual y con estilo, la conductora estuvo en Houston con este pantalón cargo de mezclilla, camiseta rockera y tenis. No le faltaron la gorra y grandes lentes de sol. 8 de 9 Ver Todo Becky G Look del día Credit: Instagram La cantante de ascendencia mexicana ha pasado unos días en Nueva York y paseó por la ciudad con esta minifalda de cuero negro con cremalleras, un crop top estampado y botines tipo calcetín. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 31, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.