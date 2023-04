El look del día – abril 21, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería irina baeva Credit: IG/irina baeva Shakira, Carmen Villalobos e Irina Baeva son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana de Armas Ana de Armas Credit: The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la actriz cubana en Nueva York vestida de Louis Vuitton de pies a cabeza, desde su bolso hasta su gabardina chic. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos La colombiana maravilló al rojo vivo con un minivestido ceñido que resaltó sus curvas. 2 de 7 Ver Todo Shakira shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group Cómoda y casual lució la cantante en Miami con un pantalón estilo cargo, una camiseta y tenis de plataforma. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Irina Baeva irina baeva Credit: IG/irina baeva Disfrutó de un paseo por la ciudad de México vistiendo un atuendo monocromático blanco y gafas cool. 4 de 7 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style Con la ayuda de la estilista Denise del Pino, la exmiss Universo eligió un atuendo en tonos azules de blusa y falda de seda. 5 de 7 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Samir Hussein/WireImage La princesa dio lección de estilo con esta sofisticada pinta en un tono vino tinto decorado con pliegues. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Valentina Ferrer Valentina Ferrer Credit: IG/Valentina Ferrer La pareja de J Balvin impactó en las redes con un look sensual de pantalón ancho y crop top. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

