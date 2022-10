¡Wow! Mira los fabulosos bolsos que Irina Baeva le agregó a su ya extensa y costosa colección Su increíble colección incluye carteras de las marcas más costosas y prestigiosas del mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hablamos de fashionistas, una de las primeras famosas que nos llega a la mente es Irina Baeva y por obvias razones. La actriz rusa siempre anda al último grito de la moda y con piezas de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo. Si bien la vemos con ropa de marcas asequibles y siempre luciendo muy sexy, no es un secreto que es amante de los bolsos y de los más costosos. En su cuenta de Instagram siempre la vemos con looks muy sexy, pero sobre todo, muy chic y modernos. Y es que con esa figura, todo lo que se pone le sienta de maravilla. Es evidente que le encantan los atuendos casuales y deportivos, y la vemos frecuentemente con este tipo de looks. Eso sí, tampoco pierde la oportunidad de mostrar su espectacular y envidiable figura en diminutos trajes de baño y por su puesto, cuando la ocasión lo amerita, lleva trajes increíbles. Lo que sí lleva en toda ocasión, es un fabuloso y llamativo bolso. Su colección incluye carteras de marcas como Prada, Christian Dior, Bottega Veneta, Louis Vuitton y Chanel, entre muchas otras supercostosas. Lo más interesante es que no para de agregar piezas nuevas y en estos últimos meses la hemos visto con varios de los modelos más codiciados del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mira a continuación sus nuevos bolsos de Fendi, Yves Saint Laurent, Prada Dior y Bottega Veneta. Nos encantaría entrar a su maravilloso clóset. irina Baeva Credit: Instagram/Irina Baeva irina Baeva Credit: Instagram/Irina Baeva irina Baeva Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram/Irina Baeva

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Mira los fabulosos bolsos que Irina Baeva le agregó a su ya extensa y costosa colección

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.