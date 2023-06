Irina Baeva causa sensación con sus abdominales La actriz presumió su cuerpo tonificado con este sensual set de su marca de ropa atlética preferida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir irina baeva Irina Baeva causa sensación con sus abdominales | Credit: IG/Irina Baeva Además de ser una actriz talentosa, Irina Baeva se ha ganado un puesto como influencer en el mundo de la moda atlética. Esta semana, la pareja de Gabriel Soto se encuentra en Nueva York visitando las instalaciones de Alo Yoga, la marca de ropa atlética que aman las celebridades desde Georgina Rodriguez hasta Kendall Jenner. Como amante de la moda casual, Irina frecuentemente viste piezas de las colecciones de moda atlética y "loungewear" de la marca, pero ahora la acabamos de ver con una de las propuestas más sensuales de Alo. En su cuenta de Instagram la actriz rusa dejó a sus fans boquiabiertos con una foto presumiendo sus abdominales en el espejo de su habitación de hotel y vistiendo un sostén deportivo con un short de estilo calzoncillo masculino, ambos de Alo Yoga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus comentarios, vimos que Gabriel Soto quedó enamorado con las fotos ya que comentó: "Mi bella bebe ❤️❤️❤️🔥🔥🔥". ¿Cómo logra su abdomen tonificado? Horas antes de subir la sensual foto, Irina compartió un video donde le mostró a sus fans su rutina de pilates, utilizando el reformador para fortalecer sus músculos con resistencia y mantener su figura esbelta.

