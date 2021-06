¡Irina Baeva y su experimento para perder grasa en "las zonas problemáticas" de su cuerpo! La bellísima actriz de origen ruso compartió que "genéticamente hablando y bueno, por las razones del universo, en mi caso, mi zona problemática, la más problemática, son las piernas". Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bella Irina Baeva, prometida de Gabriel Soto, hizo una revelación acerca de su condición física a sus seguidores que dejó atónitos a muchos de ellos, ya que la figura de la actriz rusa es fabulosa y sus bikinazos nunca pasan desapercibidos en sus redes. Después de disfrutar de unas románticas vacaciones junto a su famoso novio en Jamaica, donde disfrutaron con mucha pasión del sol y la playa, la intérprete de Pasión y poder quiere mejorar aún más su cuerpazo. Para ello, va a hacer un cambio en su dieta: "Estoy haciendo un experimento con mi comida", reveló desde sus historias de Instagram, porque aunque reconoció que se cuida, hace ejercicio y se realiza sus tratamientos, "uno, desafortunadamente, tiene sus zonas problemáticas, en mi caso, genéticamente hablando y bueno, por las razones del universo, en mi caso, mi zona problemática, la más problemática, son las piernas", aseguró. Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahí es donde, en la opinión de la escultural actriz, se le acumula más fácilmente la grasita que no logra rebajar haciendo deporte: "ya que no sabía cómo manejarlo y qué hacer, fui con una nutrióloga y a partir de hoy voy a llevar un plan, ni siquiera le quiero decir dieta", explicó. "Mi objetivo no es bajar de peso", aclaró. "Más bien es modificar, bajar, disminuir, como el porcentaje de grasa en algunas zonas problemáticas de mi cuerpo", dijo con convicción. Gabriel Soto Credit: Instagram Irina Baeva También invitó a sus fans a mandarle mensajes directos en su cuenta para contrastar opiniones y animarse unas a otras: "Echémonos porras y compartamos experiencias. Mándenme DM", escribió sobre su imagen. "Compártanme si Vds. también están llevando alguna dieta y cómo les está yendo". También animó a la gente a que "si hay algo que queremos modificar de nuestro cuerpo, si hay algo que queremos trabajar, es muy importante siempre consultarlo con algún especialista" ya que lo que a ella le funciona "a Vds. les puede hacer mucho daño", concluyó.

