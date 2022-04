La hija de Alec Baldwin se estira el rostro a los 26 años ¿es demasiado joven? Ireland Balwin explica en su cuenta de TikTok por qué se sometió a un “mini facelift”. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de generar controversia en las redes por compartir fotos de su rostro vendado, Ireland Balwin se defendió en un TikTok donde reveló exactamente por qué se hizo un retoque inesperado para una chica de su edad. A sus 26 años, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger eligió hacerse un procedimiento "FaceTite". La modelo explicó que en realidad, el tratamiento no fue invasivo y se enfocó en un área de su mentón que no se le reduce, ni con dieta. "No pasas por el quirófano. La razón por la que lo hice fue porque tenía una bolsa de grasa muy obstinada y un exceso de piel en mi cara", dijo en un video a sus 173 mil seguidores en TikTok. A lo opuesto de un levantamiento tradicional, el FaceTite es un procedimiento mínimamente invasivo que se logra a través de la liposucción y no requiere anestesia general. Ireland ha hablado sinceramente de su lucha contra los desordenes alimenticios y mencionó que hasta cuando estuvo excesivamente flaca, no desapareció su doble mentón. "A medida que subí de peso y envejecí, no ha desaparecido en absoluto. Solo se ha vuelto peor y peor", explica. @@irelandshmireland También tocó el tema del doble estándar sobre las que hablan abiertamente sobre sus arreglos cosméticos. "Tienes que elegir uno. O te enojas con las que no son abiertas y transparentes sobre el trabajo que se han hecho, o te enojas con las que se hacen arreglos y hablan del tema", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de su cambio?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La hija de Alec Baldwin se estira el rostro a los 26 años ¿es demasiado joven?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.