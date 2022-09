Miembros de la realeza y mandatarios del mundo entero: los poderosos invitados al funeral de Isabel II Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Invitados funeral reina Isabel II Credit: Christopher Furlong/Getty Images // Samir Hussein/WireImage (2) La familia real británica ha despedido hoy a la monarca Isabel II en la Abadía de Westminster rodeados de miles de invitados provenientes de casi todos los lugares del planeta. Empezar galería Los herederos Invitados funeral reina ISabel II Credit: Peter Byrne/PA Images via Getty Images Detrás del féretro de la reina Isabel II hemos podido ver desfilar a su hijo, el rey Carlos III, su hija la princesa Ana, los hermanos William príncipe de Gales y Harry, duque de Sussex. 1 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Príncipe Harry Invitados funeral reina ISabel II Credit: Samir Hussein/WireImage El duque de Sussex, caminando detrás de su tía la princesa Ana con su uniforme de la marina, finalmente no pudo lucir su uniforme militar. Curiosamente, junto a su tío el príncipe Andrew quien también ha vestido frac, son los únicos miembros de la familia real que han estado en combate. Harry en Afganistán y Andrew en las Maldivas. 2 de 21 Ver Todo Camilla Parker Invitados funeral reina ISabel II Credit: Geoff Pugh - WPA Pool/Getty Images La reina consorte ha llegado a Westminster con un voluminoso tocado con velo y en el mismo coche que Kate Middleton y sus hijos, los príncipes George y Charlotte, quienes finalmente han asistido al funeral tras una larga deliberación por parte de sus padres. La duquesa de Cornualles ha portado un elegante vestido con discretos detalles en el pecho y un broche de diamantes. 3 de 21 Ver Todo Anuncio Kate Middleton Invitados funeral reina ISabel II Credit: PHIL NOBLE/POOL/AFP via Getty Images La princesa de Gales ha sido un ejemplo de sobriedad y elegancia con un abrigo vestido negro con solapas y corte evasé, que ha lucido con un tocado y una espectacular gargantilla de perlas y pendientes a juego que pertenecían al joyero de la reina. En la imagen junto a sus hijos George, de 9 años, y Charlotte de 7. 4 de 21 Ver Todo Princesa Charlotte Invitados funeral reina ISabel II Credit: Samir Hussein/WireImage Con solo 7 años, la única hija de los príncipes de Gales se ha mostrado seria y solemne, demostrando que a su corta edad ya está preparada para este tipo de eventos oficiales y ha maravillado a todos con su sombrero. 5 de 21 Ver Todo Meghan Markle Invitados funeral reina ISabel II Credit: Christopher Furlong/Getty Images Con una elegante pamela negra y altísimos tacones, la duquesa de Sussex ha entrado en la abadía detrás de su cuñada, Kate Middleton y los hijos de esta, tal y como dicta el protocolo. 6 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zara Tindall Invitados funeral reina ISabel II Credit: Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images La nieta de Isabel II, con quien mantenía una estupenda relación y aficiones comunes, ha apostado por un modelo muy sobrio con un cuello satinado y un elegante tocado con plumas. 7 de 21 Ver Todo Sarah Ferguson Invitados funeral reina ISabel II Credit: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images La duquesa de York, quien mantiene su título pese a haberse divorciado del príncipe Andrew hace 26 años, también dijo presente en el adiós a la reina. 8 de 21 Ver Todo Beatriz de York Invitados funeral reina ISabel II Credit: Chris Jackson/Getty Images La duquesa de York se ha unido a su hija Beatriz, su primogénita con el príncipe Andrew, quien ha lucido la melena suelta y un vestido de falda plisada con chaqueta a juego. 9 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sophie de Wessex Invitados funeral reina ISabel II Credit: Chris Jackson/Getty Images La nuera de la fallecida reina, esposa del príncipe Edward, es una de las royals que ha llevado una vida más discreta y normal, y dicen que era como una segunda hija para la monarca. Para asistir al funeral de estado ha elegido un traje con flores bordadas, en concreto, lirios del valle, la favorita de Isabel II. En la imagen podemos verla accediendo a la abadía con Meghan Markle detrás. 10 de 21 Ver Todo Los nietos Invitados funeral reina ISabel II Credit: Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images En el solemne acto hemos podido ver juntos a los otros nietos de Isabel II además de los más famosos William y Harry. Zara Tindall y su esposo Mike, la princesa Eugenia de York -la segunda hija del príncipe Andrew con Sarah Ferguson quien ha optado por un estiloso sombrero canotier- y su marido Jack Brooksbank, Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi y por último los nietos más jovenes hijos de los condes de Wessex, Lady Louise Windsor y James, vizconde de Severn. 11 de 21 Ver Todo Felipe y Letizia de España Invitados funeral reina ISabel II Credit: Samir Hussein/WireImage Los monarcas españoles cumpliendo el protocolo a la perfección, él con uniforme de gala y ella con un sobrio vestido a media pierna, sin adornos, con guantes y bolso en la mano y un tocado con un fino velo. 12 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Familia real holandesa Invitados funeral reina ISabel II Credit: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images La princesa Beatriz ha llegado junto a su hijo, el rey Guillermo y su esposa Máxima, dando clases de estilo como en todas sus apariciones. 13 de 21 Ver Todo Familia real griega Invitados funeral reina ISabel II Credit: Chris Jackson/Getty Images La familia real griega también ha asistido al magno evento con la reina Ana-María, con un traje de chaqueta, perlas y tocado, su hijo el príncipe Pablo y su esposa Marie-Chantal, también con traje de dos piezas y joyas muy discretas. 14 de 21 Ver Todo Sofía y Juan Carlos de España Invitados funeral reina ISabel II Credit: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images Vimos a los reyes eméritos, Sofía muy elegante con un traje jaspeado, a su llegada a Westminster junto a otros miembros de la realeza europea. 15 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Charlene y Alberto de Mónaco Invitados funeral reina ISabel II Credit: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images Con un traje a media pierna, más largo que el de otras miembros de la realeza europea, la princesa de Mónaco ha llegado del brazo de su marido el príncipe Alberto, enfundado en su uniforme de gala. 16 de 21 Ver Todo Jill y Joe Biden Invitados funeral reina ISabel II Credit: Samir Hussein/WireImage El presidente de Estados Unidos y la primera dama fueron de los mandatarios más esperados en el solemne acto. 17 de 21 Ver Todo Rania y Abdullah II de Jordania Invitados funeral reina ISabel II Credit: Samir Hussein/WireImage Famosa por su estilo siempre elegante, la monarca vistió un abrigo vestido con una llamativa solapa de volantes y un fino tocado mientras que su esposo lució el tradicional pañuelo árabe con un traje clásico. 18 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Boris y Carrie Johnson Invitados funeral reina ISabel II Credit: Peter Byrne/PA Images via Getty Images El exprimer ministro también ha asistido al evento funerario con su esposa, a quien vimos muy elegante con un largo vestido negro con detalles dorados, y un bonete con velo. 19 de 21 Ver Todo Emanuel y Brigitte Macron Invitados funeral reina ISabel II Credit: JAMES MANNING/POOL/AFP via Getty Images El presidente francés y su esposa han sido de los primeros mandatarios en llegar a la Abadía para despedir a la monarca inglesa, con quien mantenían estupendas relaciones diplomáticas. 20 de 21 Ver Todo Naruhito y Masako Invitados funeral reina ISabel II Credit: Ricky Vigil/GC Images El emperador de Japón hacía años que no abandonaba su país para asistir a un acto oficial. En la imagen, junto a la emperatriz del país del sol naciente en este entierro que ha congregado a miles de mandatarios de todo el mundo. 21 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

