El invento definitivo para no preocuparte más por cerrarte el vestido

¿Sola en casa y a punto de llamar al vecino para que te ayude a cerrar el vestido? Nunca más. La ejecutiva de ventas y empresaria beauty Carine Vinett ha diseñado una herramienta superpráctica y sencilla para cerrar las cremalleras traseras sin necesidad de pedir ayuda o ser contorsionista. ¡Por fin! No te pierdas la historia de esta inventora y el nuevo accesorio imprescindible en tu armario. ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear esta herramienta? Como muchos inventos, The Best Friend nació de la necesidad cuando no encontraba la manera de subirme la cremallera del vestido yo sola cada mañana. Pensé que vivimos en un tiempo en el que una mujer puede ser todo lo que quiera (ser CEO de una compañía, presentarse como candidata a la presidencia, etc. ), ¿pero no podemos subirnos la cremallera de nuestro propio vestido? Inventé The Best Friends porque quería que las mujeres se sintieran fuertes, empoderadas e independientes y que supieran que realmente pueden hacerlo todo. ¿Qué consejo le darías a jóvenes emprendedoras que quieran lanzar un nuevo producto? Encuentra un problema y soluciónalo. ¡A veces las ideas más simples son las mejores! Si vas a lanzar un producto asegúrate de que tienes una idea potente y que hay un mercado grande para ese producto. Busca la opinión honesta y sincera de tus amigos y familiares, traza una estrategia y cada día toma los pasos necesarios para convertir tu sueño en una realidad. Trabaja más duro que nadie y no aceptes un no por respuesta. ¿Qué has aprendido de esta aventura empresarial? Es un buen momento para ser una emprendedora. Hay mucha positividad y mensajes de ánimo en las redes sociales y también gracias a programas televisivos como Shark Tank. Es un trabajo muy duro, no para cualquiera, pero he aprendido que es una maratón, ¡no un sprint! Las cosas pueden llevar más tiempo del que pensabas, tienes que ser paciente, trabajar duro y que de verdad creas en tu producto o tu negocio.

