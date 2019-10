Instagram elimina los filtros que simulan los resultados de una cirugía La plataforma busca que se reduzcan las cirugías entre los más jóvenes. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que la plataforma Snapchat popularizó los filtros, es muy difícil saber cuando una foto es completamente natural o si tiene algún arreglito o filtro que hace que la persona luzca más perfecta. Y es que los filtros se han vuelto una obsesión para los usuarios de las redes. Por eso la plataforma de Instagram, que al principio no los tenía disponible, se actualizó y también empezó a ofrecer filtros, unos divertidos o de eso que prácticamente cambiar las facciones o te dejan la piel flawless. Algo que le encanta a los que hace uso de las redes sociales. Pero, para el desagrado de algunos, esos fabulosos efectos que nos quitan años de encima y nos dejan hasta luciendo como celebridad, ya desaparecieron de Instagram. Resulta que de acuerdo con una publicación de Spark AR, dicha plataforma ya no va a tener ningún filtro que en que la persona parezca que se hizo alguna cirugía o que altere la forma de su rostro. Eso significa que desde ya cualquier filtro que adelgace la nariz, haga que los labios luzcan más grandes o los pómulos más definidos, ya no va a existir en Instagram. Seguirás viendo los flitros que te agregan orejas de animales, con antifaz, y coronas, entre otros. Con esta iniciativa la empresa a cargo de la plataforma busca minimizar las cirugías plásticas entre los jóvenes, las cuales han aumentado drásticamente gracias a los ingeniosos filtros. De hecho, muchos pacientes llegan dónde los cirujanos pidiendo lucir con la imagen que adquieren mediante uno de los populares filtros. ¿Qué opinas? Advertisement

