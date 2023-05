¿Sexy, moderna, casual? Inspírate en los looks de Carmen Villalobos en Top Chef Vip para tu fin de semana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez En los episodios de Top Chef Vip 2 que hemos visto hasta la fecha, la conductora colombiana nos ha dejado un sinfín de ideas para armar nuestros looks de fin de semana y es que Villalobos siempre luce fabulosa gracias a su glam squad, el estilista Jorge Malavé y la maquillista Norma Sánchez. Empezar galería Brillos y cuero Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez Nos encanta el contraste entre el minivestido de brillos plateados, ideal para la discoteca, con la cazadora de cuero que le aporta un toque diferente y rebelde. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Idea monocromática Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez A la última moda con este diseño de un solo hombro y aberturas en el cuerpo, la colombiana se vio regia con la silueta ceñida de esta pieza de Paula Triviño que acompañó con botines del mismo color morado. 2 de 8 Ver Todo Propuesta original Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez Las prendas patchwork de mezclilla se han convertido en una de las piezas de tendencia de esta temporada. Villalobos fue más allá conjuntando un crop top de este tejido con una falda decorada con larguísimos flecos bicolor y botas doradas. Encima lució una original chaqueta también de distintos tonos de denim. Todo el look es de Ricardo Castro. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Coqueto y femenino Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez La presentadora se vio espectacular con este minivestido rojo pasión de Andrés Otalora con escote palabra de honor y un llamativo lazo frontal fruncido y sandalias con fina pedrería. 4 de 8 Ver Todo Verde joya Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez Para las que pueden presumir de abdomen, como la también actriz, este conjunto de falda y crop top de manga larga en verde esmeralda con estampado floral es perfecto para primavera. 5 de 8 Ver Todo Mix original Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez La protagonista de Café con aroma de mujer nos sorprendió con esta combinación de body negro con una manga-guante elegante y sofisticado, con un pantalón estilo cargo en color marrón de la firma Macondia. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siempre sexy Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez Además de la silueta ceñida y fruncida de este diseño, nos encanta la estratégica abertura en el abdomen y el color naranja, estrella de la temporada que mejora el ánimo al instante. 7 de 8 Ver Todo Clásico infalible Inspírate en los looks de Carmen Villalobos Credit: Instagram/ Gabriela Rodríguez Todas tenemos que tener un vestidito negro, tan versátil que te lo puedes poner en cualquier ocasión. Este de Estefanía con brillos y bajo de plumas grita ¡fiesta! por los cuatro costados. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Sexy, moderna, casual? Inspírate en los looks de Carmen Villalobos en Top Chef Vip para tu fin de semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.