Inspírate en los voluminosos peinados de estas famosas para lucir un cabello sexy By pilarnewyorking

SALMA HAYEK
La actriz mexicana siempre presume su melena azabache ya sea en voluminosos bucles sobre los hombros o en grandes moños con adornos metálicos. Un clásico del "go big or go home", es una referencia en cuanto a estilos sexy se refiere.

JENNIFER LÓPEZ
Siempre buscamos a la Diva de El Bronx para conocer las últimas tendencias. En la Super Bowl pudimos verla actuar con su melena ondulada al viento, y en esta ocasión, para salir a cenar con Alex Rodríguez, optó por recoger su cabello. Eso sí, en una gran cola de caballo cayendo en cascada.

THALÍA
Como una bella sirena, la cantante mexicana suele optar por combinar peinados relajados con vestidos de gala. En esta ocasión, la vimos con su larga cabellera ligeramente ondulada, estilo playero, con la raya partida. Ideal para mujeres que quieren lucir sexy sin invertir mucho tiempo en el secado.

CAMILA CABELLO
Aunque en ocasiones lacia su melena, la cantante luce a menudo su textura natural, con ondas marcadas. Cuando lo lleva suelto, como en esta ocasión, crea un volumen llamativo y armonioso, perfecto para las que tienen el cabello ligeramente ondulado.

CHIQUINQUIRÁ DELGADO
La bella conductora luce como nadie el estilo glamoroso Old Hollywood, un peinado perfecto para una cita romántica. Muy trabajado, este peinado con raya a un lado y melena en ondas, exige mucha fijación para durar toda la noche.

LUCY BOYNTON
¿Quién dijo que el volumen es solo para cabellos largos? La actriz británica nos da una lección de estilo con este corte bob ahuecado perfecto para recrear en esta largura y que además de sexy, te dará un toque muy sofisticado.

LESLIE GRACE
La cantante de asendencia dominicana presume a menudo su melena rizada en su textura natural. Si estás harta de laciar tu cabello, toma nota de los peinados de esta joven artista, experta en lucir con estilo sus rizos.

ROSALÍA
Los trajes originales y las uñas increíblemente largas son dos de las señas de identidad de la cantante, como su larga melena oscura gitana. Crear volumen en este tipo de cabello sin que quede exagerado puede ser complicado, pero ella lo consigue gracias a coletas altas en las que el cabello cae en rizos semideshechos.

GALILEA MONTIJO
Siempre impecable vemos a la bella conductora mexicana, con maquillaje perfecto, peinados elaborados... pero uno de nuestros looks favoritos es cuando deja su larga y abundante melena suelta en suaves ondas y raya partida. Una solución fácil para las mujeres con cabello muy largo.

ZAZIE BEETZ
Con el cabello ensortijado puede parecer difícil crearpeinados voluminosos sensuales y femeninos. La actriz demuestra que es posible con este semirecogido que en lugar de tratar de disminuir el afro, lo resalta en la parte alta de la cabeza.

FRANCISCA LACHAPEL
En esta ocasión, la presentadora optó por lucir su poderosa melena suelta y peinada a un lado. Para evitar que se viera un look demasiado duro y denso, la dominicana matizó el color con reflejos cobrizos, en lugar de su habitual cabellera morena. Esta es una buena idea para las que peinan oscuros cabellos y desean mantener el volumen entero sin decapar.

