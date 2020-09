Inspírate en los looks de las famosas para cambiar tu cabello El otoño es la época perfecta para cambiar de aspecto. Inspírate en estos peinados, colores y cortes de las celebridades para elegir tu próximo look. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A todas nos gusta renovar nuestro look de vez en cuando. El otoño es la época perfecta para hacerlo y al mismo tiempo que cambias la ropa de tu clóset puedes animarte a intentar un nuevo peinado, corte o color. Las celebridades, por trabajo o por placer, tienen la suerte con contar con estilistas que les aconsejan y transforman sus cabelleras de un día para otro. Pero si no es tu caso, puedes inspirarte en sus looks más favorecedores para tu cambio. Eso sí, ten en cuenta cómo es tu melena: fina, gruesa, lisa, rizada, ondulada... pues esa es la clave para acertar con el resultado. JENNIFER LÓPEZ La cantante es un ejemplo a seguir en tendencias de moda, accesorios, maquillaje y por supuesto, todo lo relacionado con el cabello. Hay que decir que todo le favorece, desde las coletas altas a los moños en lo alto de la cabeza, cualquier peinado sienta bien a la intérprete, a quien a menudo vemos presumiendo su cabello suelto en suaves ondas, su textura natural. Si como López tienes el cabello ligeramente rizado, ya ves que está de moda huir de los alisados y apostar por melenas cortas secadas al aire. SELENA GÓMEZ La artista de raíces mexicanas, quien se ha estrenado recientemente como empresaria de belleza, goza de una abundante melena azabache envidiable. Desde los flequillos con bangs, hasta suaves ondas o románticos recogidos, siempre acierta. Uno de sus looks favoritos es la coleta baja con raya partida y el pelo ultraliso. Tan válido para ir a trabajar como para asistir a un evento y ser la invitada más sofisticada. Toma nota de esta opción si tienes una cabellera larga y lisa o si sabes manejar la plancha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN FRANCISCA LACHAPEL La presentadora, quien somete a su pelo a mucha presión entre secadores, planchas, tintes... luce ahora una melena en capas. Una solución para los cabellos gruesos que quieran gozar de un pelo con movimiento, y que no nos da un volumen indeseado a la hora de peinarlo. Eso sí, atenta a su crecimiento. Las capas a veces crecen en diferentes tiempos y si no tenemos cierta habilidad para peinarlo, podemos lucir un poco desfavorecidas. CARMEN VILLALOBOS Si lo que buscas es un cambio de color, inspírate con el de Carmen Villalobos, que ha rejuvenecido unos cuantos años aclarando su cabello castaño oscuro y pasándose al lado de las rubias. Si optas por el cambio, sé consciente de que conlleva sacrificio y muchos viajes al salón. El truco de la actriz colombiana ha sido mantener una raíz más oscura que no conlleva tanto mantenimiento. Gaby Espino también se ha cambiado el color de cabello, en su caso por exigencias del guión. ESMERALDA PIMENTEL La que nos ha sorprendido a todos con un cambio radical es Esmeralda Pimentel. La bella actriz mexicana ya convirtió su larga melena en un bob hace unos meses, ¡con las tijeras de su casa! Y ahora ha dado un paso más lejos. Para esta arriesgada acción no solo hay que tener en cuenta tu tipo de cabello, también la forma de tu cara, pues no favorece a todas. Si estás pensando en cambiar de look no olvides preguntar a tu estilista si la idea que tienes en tu cabeza quedará bien con tu cabello y con la estructura de tu rostro. Es una decisión importante, afecta a nuestro estado de ánimo y a las relaciones que mantenemos con los demás, así que piénsalo bien pero ¡atrévete!

