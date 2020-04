Inspírate en el maquillaje más favorecedor de las famosas para lucir bien en cámara By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Alejandra Espinoza Image zoom Hazte con un labial marrón café como el de la presentadora para mostrar un lado más edgy, pero sexy. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Adria Arjona Image zoom Aplica un toque de sombra metálica en la zona del lagrimal para iluminar en un segundo tu mirada y parecer más despierta. 2 de 10 Applications Ver Todo Karol G Image zoom En cámara la clave es la iluminación. Una sombra clara en la cuenca del ojo te puede ayudar a lucir más despierta y corregir el tono oscuro de esa zona. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Esmeralda Pimentel Image zoom ¿Qué tal combinar tu lipstick con tu vestido o top e incluso tus accesorios? Para copiar este look tan favorecedor de la actriz, aplica una sombra blanca o muy clarita en la zona del lagrimal. 4 de 10 Applications Ver Todo Rosalía Image zoom Si tienes maña dibuja una línea extra larga a lo largo de la línea de las pestañas y un extra de colorete rosa en clave pop para mostrar tu look más fresco. 5 de 10 Applications Ver Todo Jennifer López Image zoom Si tienes la piel morena y el cabello más claro, nada como los colores caramelo para resaltar tu tono natural, como bien sabe la artista. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jackie Guerrido Image zoom Si tienes un día de esos en los que necesitas verte guapa, echa mano de un delineador de ojos oscuro y complementarlo con una sombra en cobre o naranja. ¡Súper favorecedor! 7 de 10 Applications Ver Todo Chiqui Baby Image zoom Si tienes una llamada en cinco minutos y sigues en pijama... ¡Lipstick rojo! No necesitas mucho más. 8 de 10 Applications Ver Todo America Ferrera Image zoom JC Olivera/Getty Images for National Hispanic Media Coalition Si te atreves a experimentar, prueba la nueva tendencia de sombras rosas y color teja que se llevan muchísimo. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

