¿Buscas inspiración para carnaval? Atrévete con el maquillaje de Doja Cat para el show de Schiaparelli

El desfile de Schiaparelli en la Semana dela Moda de París está dejando muchos titulares. Primero fue el vestido de Kylie Jenner con una cabeza de león de tamaño real, algo que no opacó el look de la cantante Doja Cat, completamente cubierta de cristales. La artista Pat McGrath está detrás de su maquillaje y del resto de los extravagaentes looks del desfile.

El look

La cantante Doja Cat hizo voltear las cabezas de los presentes a su llegada al desfile de Schiaparelli en la Semana de la Moda de París, con un rojo total, en la ropa de la firma italiana ¡y en su piel! No sabemos si le hicieron más fotos a ella o a Kylie Jenner con un polémico vestido-león. https://peopleenespanol.com/ponte-bella/carolina-sandoval-burla-kylie-jenner-vestido-leon-paris/

La preparación

La maquillista Pat McGrath está detrás del peculiar look, sobre el que compartió un video del proceso en su cuenta de Instagram y escribió: "Pat McGrath se complace em presentar una fusión de front row y pasarela, un look legendario inspirado por una increíble pesona: Doja Cat". A la cantante, quien en la actualidad luce la cabeza prácticamente afeitada, le colocaron una prótesis cubriéndole el cráneo y procedieron a cubrirla de pintura roja.

El proceso

Además del maquillaje rojo que usaron en su rostro, brazos y escote, a la artista le colocaron más de 300,000 cristales Swarovski a mano, según compartió McGrath. "El Inferno de Doja Cat celebra la esencia de la alta costura con un brillo deslumbrante y sublime", escribió.

El brillante resultado

No sabemos cuántas horas le tomó crear este look pero seguro que si lo eliges como tu disfraz de Carnaval ¡te convertirás en el centro de atención!

Looks dorados

El color dorado está siempre muy presente en las creaciones de Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, y esta ocasión no fue una excepción. La maquillista publicó en sus Historias como aplicaron esta pintura dorada de alto brillo en el rostro y el escote de varias modelos.

Cabello a juego

En algunas de las modelos maquillo el rostro y completó el look con accesorios, como estos abalorios para decorar las trenzas de la maniquí. A otras les pintaron del cuello para abajo o los brazos y el escote.

Todo al oro

A otras también les colorearon el cabello, como a esta modelo que luce además unas llamativas gafas en el mismo color metálico y con las que no sabemos si puede ver muy bien.

Rostro fresco

Para preparar la piel de las modelos, McGrath empleó varios productos de la marca Rhode, creada por Hailey Bieber, que dejó sus rostros hidratados e iluminados.

Tez impecable

Además de los maquillajes dorados, el resto de las modelos, incluidas Irina Shayk, Shalom Harlow e Irina Shayk, modelaron con un look muy natural qu dejaba todo el protagonismo a las piezas.

