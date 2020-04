Esta iniciativa ayuda a diseñadores, costureras y otros que trabajan en la industria de la moda Entre los afectados hay varios diseñadores latinos By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos en tiempos difíciles y aunque no sabemos cuándo pasará todo esto, lo que sí sabemos es que juntos somos más fuertes y en este momento tenemos que ayudar de la manera que podamos. Y es que son muchos los que se han visto afectados por el cierre de salones, restaurantes y otros negocios. Por eso nos alegra mucho ver cómo muchos famosos y también marcas de belleza se han unido para apoyar a los que más lo necesitan. De la misma manera varios diseñadores y marcas de moda están diciendo presente y aportando su granito de arena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las iniciativas más importantes en el mundo de la moda es sin duda A Common Thread, iniciada por Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue, junto al diseñador Tom Ford y a la CFDA, para crear conciencia acerca de los problemas que están experimentando muchos en el mundo de la moda y también para recaudar fondos que serán dirigidos a diseñadores, costureras y otros trabajadores de la industria. Cada año la CDFA y Vogue realizan una gala en la que se eligen diseñadores emergentes para apoyarlos en el inicio de su carrera en el mundo de la moda, pero este año esa gala no sucederá y el dinero, unos $700,00, destinado para los elegidos en dicha gala, estará disponible para esta iniciativa. Las historias de las personas afectadas, incluyendo diseñadores, asistentes, costureras, creadores de patrones y muchos otros que hacen posible las colecciones, serán presentadas en todas las plataformas de la revista Vogue para animar a las personas a donar. Ya son varios las historias que han sido publicadas, entre ellas la del diseñador mexicano Rio Uribe creador de la marca Gypsi Sport , al igual que la de la diseñadora española Alejandra Alonso Rojas. También hemos visto videos en los que diseñadores como Phillip Lim, Wes Gordon de Carolina Herrera y Prabal Gurung han hablado de lo que están atravesando sus marcas y sobretodo las personas que trabajan para ellos. Si eres un diseñador o trabajas en esta industria, aunque no pertenezcas a la CFDA y necesitas la ayuda, o si te interesa donar, puedes hacerlo aquí. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

