La joven cantante mexicana Íngrid Contreras nos revela sus tips de estilo y belleza

Con un estilo muy particular, Íngrid Contreras es una de las vocalistas más singulares de México. Su voz es expresiva y sus temas, como ella misma, un híbrido del mariachi clásico y la balada pop. En lo que a su imagen se refiere, la cantante de 25 años elige con precisión quirúrgica cómo quiere lucir y qué es lo que mejor le queda, más allá de las tendencias en boga. Al igual que con sus melodías, su sentido de la moda y cuidados de belleza va de acuerdo con su peculiar estética. Aquí te traemos algunas de sus reflexiones.

Si tuvieses que definir tu estilo a la hora de vestir, ¿cómo lo calificarías?

Es bastante loco, ecléctico, una combinación de todo. Y ha ido cambiando con el tiempo y mi humor. Si tuviera que describirlo, te diría que es, sobre todo, siempre cómodo, con algún toquecito de tendencia. Para mí la comodidad es esencial y quizá tú me puedas ver vestida [de una manera], y pensarás: "No está cómoda". Pero sí lo estoy, a mi manera, con lo que yo considero un toque mío. Hay maneras de ir elegante y cómoda. Y si puede ser así, con unas mangotas, pues mejor.

¿Qué significa eso de "un toque mío"?

Por ejemplo, siempre trato de acentuar la cintura y los hombros, y sinceramente no me importa mucho cuáles sean las tendencias que se llevan en la moda: yo siempre resaltaré esos detalles que me gustan de mi cuerpo.

¿Qué diseñadores te gustan o te inspiran?

La verdad no podría decirte a nadie en par- ticular. Me pasa como en la música, me gustan muchos estilos a la vez. Siempre he querido ser yo, no sé si estaré loca, pero prefiero que mi estilo lo defina mi propia idea de la moda.

Desde hace dos años me encontré con una diseñadora que se llama Lourdes Rivera, mexicana, de mi ciudad. Con ella encontré un poco la voz que quería expresar a través de la moda: intercambiamos muchas ideas y a veces ella me dice: "¿Qué te parece esta cola así larga o esta blusa?". Ella produce muchos diseños que me encantan. También a veces yo misma le platico de ideas que tengo y ella me hace los bocetos, y me las deja mejor todavía. Te podría decir que es alguien que sabe inter-pretar lo que quiero proyectar visualmente. Eso es con respecto a ella, pero me gusta todo: compro ropa que me guste, donde la vea y donde sea.

Ingrid Contreras Ingrid Contreras | Credit: Foto: Marcos Escalante; Peinado: Lourdes Rivera Salon; Maquillaje: Marilu Rivera; Diseñadora: Lourdes Rivera

Si tuvieras que elegir entre ropa formal y ropa sport, ¿qué preferirías?

Para mí la comodidad es la clave, pero con un toque cool. Fíjate que desde hace poco vengo pensando en usar vestidos largos con mis tenis. Sería la primera que lo haría [en mis alrededo- res]. Los tacones y yo no nos llevamos, puedo caminar y todo, pero llega un momento en que ya no los resisto.

Cuéntanos de alguno que otro truco que usas para acentuar lo que más te gusta de tu figura.

Tengo uno que siempre me funciona —y vuelvo a la cintura porque es lo que más me gusta resaltar— todos mis tops enseñan la cin- tura y llevan listones; cierran porque cierran, pero yo me los acomodo hasta que luzcan como quiero. Ese para mí es un truco que no falla.

Lo otro es usar colores que me favorezcan. Mi favorito siempre será el negro porque nos hace ver más delgadas, aunque últimamente he empezado a jugar con otros colores. He descubierto que el amarillo resalta muy bien en la piel y también el naranja. Así mismo te digo que jamás me pondría [algo] blanco porque me hace parecer muy pálida y siento que no me va.

Ingrid Contreras Ingrid Contreras | Credit: Foto: Marcos Escalante; Peinado: Lourdes Rivera Salon; Maquillaje: Marilu Rivera; Diseñadora: Lourdes Rivera

En cuanto a belleza, ¿qué no dejas de hacer?

Le agradezco mucho a mi mamá que toda la vida me haya enseñado a ponerme cremas y sobre todo a que nunca me durmiera sin des- maquillarme. Tuve un 10 en lo de desmaqui- llarme antes de irme a la cama, pero un cero en lo de las cremas y creo que es por eso que hace poco descubrí que tengo una suerte de en- vejecimiento prematuro en el cuello. Es como decir: "¡Ay, qué padre, vamos a desbloquear otra inseguridad: el cuello!" [risas]. Pero no importa, ya está, ni modo.

Soy, además, fiel amiga del contorno facial. Siempre me delineo la cara con un bronzer, me marco los pómulos, me marco la línea de la mandíbula. Como ahora, que nos estamos vien- do por cámara, que da un contraluz y parece que todo está más perfilado. Siempre empiezo por la nariz y sigo por todos los ángulos de la cara. Luego relleno con iluminador en varios puntos de la cara y, voilà, parece que he salido del cirujano plástico [risas].