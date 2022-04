Tesoros de la naturaleza para mantener un cabello rizado fuerte y sano Busca los ingredientes naturales que más se adapten a las necesidades de tu pelo ¡y presume tus rizos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos años, la industria de la cosmética ha decidido mirar a los remedios caseros que desde hace siglos utilizan las mujeres para formular nuevos y más eficientes productos. Mamá naturaleza tiene todo lo que tu piel y tu cabello necesitan para lucir sanos, fuertes y luminosos, y estas opciones se imponen a los tradicionales con sustancias poco adecuadas como sulfatos y siliconas. El cabello rizado tiene sus propios problemas. Se reseca con facilidad, los bucles pueden volverse frágiles y quebradizos, perder definición, crecer lentamente… Mas mujeres deciden regresar a su cabello natural y abrazar su textura, sea con suaves ondas o rizos ensortijados, y por eso es necesario modificar su régimen de belleza y darle a su pelo todo el amor que merece. Estos son algunos de los componentes que encontramos en la naturaleza y que puedes incluir en tu rutina de belleza para lograr una melena rizada fuerte y sana. Aceite de ricino Este aceite (castor oil en inglés) se emplea desde hace siglos para hacer crecer el cabello, una propiedad que posee gracias a su alto contenido en vitamina A. Además, lo fortalece y previene su caída. También lo hidrata y lo vuelve más elástico lo que evita que se rompa. Si tu cabello tiende a enredarse, es perfecto para deshacer los nudos, y si lo tienes débil, este ingrediente lo vuelve más grueso y resistente. Por si fuera poco, tiene propiedades antibacterianas así que también evita la aparición de caspa. Ingredientes naturales pelo rizado Credit: Cortesía Este gel contiene aloe vera, aceite de ricino, mim y menta. Es perfecto para renovar los cabellos tratados químicamente que buscan volver a su rizo natural. A la vez que fortalece tus bucles, les proporciona definición, brillo y evita el frizz.

Strength & Length + Castor & Neem Oil Curl Oil Gel, de Maui Moisture. $8.99. mauimoisture.com Manteca de cupuaçu Los nativos de la selva amazónica utilizan la pulpa de este fruto para alimentarse, la cáscara para elaborar piezas de artesanía y de las semillas extraen una manteca rica en ácidos grasos que nutren la piel y el cabello. Este exótico ingrediente nutre 1,5 veces más que el karate y lo hace perfecto para reparar el cabello muy seco, quebradizo, encrespado y castigado por el uso de herramientas de calor, alisados, decoloraciones… Ingredientes naturales pelo rizado Credit: Cortesía Mantén tu cabello suave y domado con este acondicionador con manteca de cupuaçu orgánica que desenreda, nutre en porfundidad y repara hasta el cabello más seco sin añadirle peso. Vuelve tu melena manejable, fuerte y libre de frizz.

Acondicionador Cupuaçu, de Klorane. $20. Kloraneusa.com Aguacate Esta fruta es una de las más utilizadas en las mascarillas caseras. Aloe, aceite de coco, yogur, mantequilla, huevo… parece una receta de un primer plato pero no, son algunos de los ingredientes que hallamos en nuestra cocina pero sirven para darle al cabello más vitalidad y lustre. El aguacate, gracias a sus aceites naturales es un gran aliado para combatir el encrespamiento y dejar los rizos definidos, manejables, suaves y brillantes. También ayuda a reparar las puntas abiertas y promueve el crecimiento saludable. En aceite se usa como antioxidante, protector e hidratante. Ingredientes naturales pelo rizado Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este co-wash sólido contiene aguacate fresco en una fórmula que limpia e hidrata en un solo paso y sin añadir peso al cabello. Una mezcla con manteca de cacao -que ayuda a regular el sebo- y aceite de oliva -que también hidrata- para definir, eliminar el frizz y dejar tus mechones rizados brillantes y con un aroma tropical delicioso.

Avocado Co-Wash, de Lush. $18.50. lushusa.com Coco En todas sus versiones: agua, aceite, leche… este fruto tropical tiene muchos beneficios para tu pelo rizo. Con gran poder hidratante, penetra en la cutícula, nutre y da flexibilidad desde el cuero cabelludo a la punta de las fibra capilares Esto evita los enredones y también el encrespamiento. Por último, contribuye a definir y mantener el volumen y la forma de todo tipo de bucles. Ingredientes naturales pelo rizado Credit: Cortesía Protege tu cabello del calor, tanto del secador como de los rayos del sol, con este spray multifunción con aceite de coco que hidrata, acondicionad y suaviza. Rizos a salvo de las altas temperaturas, suaves y sanos al instante. Curl Defending Heat Protection Mist, de Imbue. $12.99. imbuecurls.com

