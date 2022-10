Fabulista: Los ingredientes asiáticos que tienes que conocer Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ingredientes asiaticos Credit: Cortesía de Sekkisei Si buscas transformar tu rostro, busca estos productos con ingredientes naturales de la medicina china, japonesa y coreana. Empezar galería Lágrima de Job​ Ingredientes asiaticos Credit: Cortesía Popular en Taiwán y en Japón, esta planta contiene altas cantidades de vitamina B y péptidos, los cuales iluminan la tez y ayudan a eliminar las manchas. Herbal Gel, de Sekkisei. $40. sekkisei-usa.com 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Agua de Shirakaba Ingredientes asiaticos Credit: Cortesía Este extracto del abedul blanco se obtiene durante sólo cuatro semanas al año y es apreciado porque ayuda a restaurar la vitalidad natural de la piel. AQ Treatment Body Cream, de Decorté. decortecosmetics.com 2 de 6 Ver Todo Azucena de porcelana Ingredientes asiaticos Credit: Cortesía Mima tu tez con esta flor que ayudará a hidratar tu rostro y tiene un aroma divino. Clear Wellness Gentle Wash, de Sekkisei. $24. sekkisei-usa.com 3 de 6 Ver Todo Anuncio Artemisa Ingredientes asiaticos Credit: Cortesía Esta hierba tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y es rica en antioxidantes. También estimula la producción de colágeno. Mugwort Cream, de I'm From. $32. sokoglam.com 4 de 6 Ver Todo Forsythia Ingredientes asiaticos Credit: Cortesía Esta flor dorada combate las bacterias que causan el acné y reduce la inflamación. Décolletage Treatment Balm, de Yina. $65. yina.co 5 de 6 Ver Todo Baba de caracol Ingredientes asiaticos Credit: Cortesía Elimina las manchas con este ingrediente muy popular en el mundo del skincare coreano que deja tu tez más suave que nunca. Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, de COSRX. $25. cosrx.com 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

