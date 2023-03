¿Buscas transformar tu tez? Prueba la infusión por aerosol El Dr. Campos nos explica cómo este tratamiento innovador pudiera rejuvenecer tu rostro Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una cantidad interminable de productos de belleza en el mercado, no siempre es fácil mantenerse al día con todas las nuevas opciones que existen. Entre herramientas como dispositivos de terapia de luz roja y productos antienvejecimiento como cremas antiarrugas, hay algo para casi todos. Pero si estás buscando hacer que esos productos lleguen hasta el final y funcionen de manera más efectiva, la infusión por aerosol puede ser una nueva adición a considerar. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todos los detalles. belleza, piel Credit: Getty Images ¿En qué consiste? La infusión por aerosol, utiliza un micro infusor para el cuidado de la piel que libera sueros en forma de micro-rocío lo que hace que los productos para el cuidado de la piel se absorben más profundamente en tu piel. Este dispositivo usa la física de los fluidos avanzada para 'inyectar' ingredientes activos profundamente en la piel a través de una micro-neblina poderosa pero suave. ¿Cómo funciona? La infusión por aerosol, se compone de dos componentes principales, una pieza de malla fina que transforma los sueros líquidos en nano gotas. Crea partículas que son 100 veces más pequeñas que el ancho de un solo cabello para permitir una infusión profunda más allá de la barrera de la piel. La infusión por aerosol no solo es responsable de lograr buenos resultados. Sino que utiliza diferentes cápsulas con sueros preparados específicamente según lo que se desea tratar. Por ejemplo, la cápsula de colágeno posee micro partículas de colágeno, también se puede aplicar cápsulas de retinol o ácido glicólico. También se destaca la cápsula con factores de crecimiento derivados de células madre y que contienen ingredientes como aminoácidos, y péptidos avanzados. Y no solo funciona para el cuidado de la piel del rostro, sino que puede aumentar el volumen y la superficie de los labios en un 40% después de un solo uso de una de sus cápsulas aumentadoras de labios. ¿Cuándo se ven los resultados? Si bien los resultados pueden variar según la selección de cápsulas, los pacientes que usan cápsulas de colágeno, retinol, ácido glicólico y tranexámico ven resultados notables entre dos y cuatro semanas después de comenzar una rutina con la infusión por aerosol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué costo tiene? El costo de este tratamiento generalmente es agregado a otros tratamientos como son los faciales, por ejemplo, pero puedes esperar pagar entre $150 a $250 por tratamiento cuando se realizan en cabina. Mientras que los dispositivos para uso casero oscilan entre los $250 por infusor y $100 por una caja de 30 cápsulas. Una última recomendación… No hay dudas de que estos nuevos dispositivos de infusión por aerosol están revoluciona el cuidado de la piel o skincare está clínicamente validado para obtener un cuidado de la piel recomendado por dermatólogos y que puede penetrar hasta 20 veces más profundo en la piel, donde es hasta un 90% más efectivo. Es la combinación de tamaño y velocidad lo que permite este efecto único, que es un gran avance y dicha tecnología cuenta con el respaldo de la NASA y el ejército de los EE. UU.

