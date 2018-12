Maquíllate como estas influencers para lucir fabulosa durante las fiestas

Cuando se trata de obtener inspiración de estilo, acudimos a las famosas que desfilan en la alfombra roja y, cuando se trata de aprender de belleza, muchas veces consultamos con las vlogueras. ¿Qué pasa si se juntan las dos? La experta en moda Kika Rocha tuvo la oportunidad de entrevistar precisamente a algunas de las más famosas influencers de belleza como Kamila Bravo, Doralys Britto y Glency Feliz mientras se preparaban para desfilar la alfombra roja de los Latin Grammys. Esto fue lo que le contaron:

KAMILA BRAVO

Para un evento como este requieres un look glamouroso que no se vea forzado. Un ejemplo es el de la vloguera colombiana Kamila Bravo quien eligió un vestido con pedrería azul medianoche que combinó con un maquillaje en tonos rosados para dirigir la atención a sus ojos. “Quise hacer algo que contrastara un poquito pero que se quedara en la misma familia de color”, cuenta Bravo, quien terminó su look con un impresionante iluminador en los pómulos para brillar en la alfombra.

DORALYS BRITTO

La vloguera dominicana Doralys Britto optó por hacerse un divertido moño alto que resaltaba sus rizos y maquillaje en tonos naturales para crear un efecto bronceado que hiciera juego con su vestido dorado. “Yo quería un maquillaje con muchos destellos…que la iluminación me tocara el rostro”, expresó. Las sombras de ojos que utilizó también tenían un toque luminoso y selló el look con un labial de tono nude con toques rosados. ¡Estamos seguras que Jennifer López aprobaría este look!

GLENCY FELIZ

Un elegantísimo vestido negro de mangas largas y espalda abierta fue el que eligió la vloguera dominicana Glency Feliz quien llevó también un maquillaje natural con un poco de delineador oscuro en los ojos. Para añadir el brillo comúnmente visto en la alfombra roja, utilizó un poco de gloss en la parte del medio de sus labios y por encima del labial que llevaba puesto. En cuanto a sus pestañas nos dio este tip: “Aquí tengo mis pestañas “falsies” y luego tengo individuales para que se vean mucho más natural, mucho drama”.