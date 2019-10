La influencer Flor de María Rivera diseñó las sandalias perfectas para las fiestas La primera colección de Rivera está inspirada en su amado Perú. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tener su propio negocio, lanzar ese producto que tanto han soñado o realizar ese sueño que han tenido desde niñas, es el deseo de la mayoría de las mujeres que llegan a este país en busca de un mejor futuro y es precisamente lo que siempre había querido Flor de María Rivera, la popular influencer y estilista que con su personalidad y estilo ha estado inspirando a muchas chicas en Estados Unidos y Latinoamérica mediante su blog y su cuenta de Instagram Flor de María Fashion. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mayor obsesión siempre han sido los zapatos y después de tener toda una colección de algunos de los diseñadores más prestigiosos, Rivera decidió que era el momento de tener su propia línea. Por eso se fue hasta Italia a aprender todo lo que necesitaba saber para lograrlo. Hoy la peruana cumplió su mayor sueño, lanzar su primera colección de zapatos inspirada en su amado Perú. "Siempre he amado los zapatos, tengo mas de 500 pares, pero llegó un momento en que no encontraba lo que estaba buscando en cuanto a zapatos se refiere", cuenta la ahora diseñadora. "Yo quería diseñar zapatos de alta calidad, cómodos, con estilo y que no te costaran una millonada". Gracias a su tenacidad, esfuerzos y trabajo incansable, Rivera lo logró y acaba de lanzar su línea Flora de María Collection, una exquisita colección de zapatos que además de cómodos son muy versátiles gracias al original diseño de sus tirantes, los cuales se pueden usar de diferentes maneras y también se pueden intercambiar. "Mi primera colección fue inspirada por Perú. Yo nací y me crie en Perú. Es un lugar que amo mucho y que siempre llevo en el corazón", cuenta Rivera. "Por eso era muy importante para mi mostrar mis raíces con esta colección. Además, era ahí dónde a los tres añitos andaba por la casa con los tacones de mi mamá". Toda la colección es perfecta para las fiestas venideras. Puede encontrar todos los diseños en Flordemariacollection.com. Échale un vistazo y cuéntanos qué te parece. Advertisement

