Mira lo grande y bella que está la infanta Sofía, la hija menor de los reyes de España Hoy la joven cumple 14 años y se espera que los celebre junto a su familia en su residencia, el palacio de Zarzuela. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia real española es una de las más populares y asediadas, sobretodo desde que el, en ese entonces príncipe Felipe, se casó con Letizia Ortiz, una periodista de Oviedo, Asturias. Hoy son los reyes de España y tienen dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quien hoy cumple 14 años. La hija menor de los reyes de España es sin duda la más carismática de la familia. En las salidas familiares o eventos a los que asiste con sus papás, la joven siempre está muy sonriente y atenta a los reflectores. Durante la pandemia, Sofía empezó a cumplir con algunos compromisos como infanta. El año pasado participó en la lectura del Quijote con motivo al Día del libro. Luego, junto a su hermana envió un mensaje de aliento a los españoles cuando estaban pasando por el peor momento de la pandemia. También la hemos visto muy suelta y segura compartiendo con el público. Desde ya, también vemos que tanto ella como su hermana tienen un gusto por la moda que de seguro heredaron de su mamá, la reina Letizia. Pero como hoy es el cumpleaños de la infanta, quisimos mostrarte lo grande y hermosa que está la jovencita, quien ya cursa el tercero de bachillerato en una escuela privada de Madrid. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Infanta Sofia, españa, cumpleaños de la infanta Sofia, infanta sofia cumple 14 años Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Infanta Sofia, españa, cumpleaños de la infanta Sofia, infanta sofia cumple 14 años Credit: Casa de S.M. el Rey Spanish Royal Household via Getty Images Infanta Sofia, españa, cumpleaños de la infanta Sofia, infanta sofia cumple 14 años Credit: Pablo Cuadra/Getty Images Infanta Sofia, españa, cumpleaños de la infanta Sofia, infanta sofia cumple 14 años Credit: Carlos Alvarez/Getty Images) Infanta Sofia, españa, cumpleaños de la infanta Sofia, infanta sofia cumple 14 años Credit: Carlos R. Alvarez/WireImage Definitivamente la joven heredó la belleza de sus progenitores, al igual que la elegancia y porte de su abuela, la exreina Sofía de Grecia. Estamos seguras de que la infanta dará mucho de qué hablar en los próximos años. ¡Feliz cumpleaños Sofía!

