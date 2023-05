La infanta Sofía deslumbra en su confirmación con un enterizo magenta ¡La hija menor del rey Felipe y la reina Letizia ya es toda una mujer! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En lo que van creciendo, la princesa Leonor y la infanta Sofía se van pareciendo cada vez más a su mamá la reina Letizia, especialmente cuando se trata de la moda. Este jueves, Sofía recibió el sacramento de la Confirmación en Madrid acompañada por sus padres y su hermana, la princesa Leonor. Para la ocasión, la chica de 16 años marcó tendencia con un jumpsuit de tono fucsia al estilo Barbiecore con un recorte sutil en la cintura. Completó el look con un bolso nude y unas zapatillas planas a juego. infanta sofia Credit: Paolo Blocco/WireImage Al parecer, Sofía ya es más alta que su mamá, ya que parecían de la misma estatura pero Letizia llevaba alpargatas de plataforma. La reina vistió estas sandalias junto a un look muy chic en tonos pálidos de blusa rosa y un pantalón ancho blanco perfecto para la primavera. Reina Letizia, rey felipe, sofia, leonor Credit: Paolo Blocco/WireImage Por su parte la princesa Leonor, la primogénita de Felipe y Letizia de 17 años, vistió un traje rojo con estampado de flores y alpargatas como las de su mamá. También vimos a las abuelas de las nenas en la ceremonia vistiendo sus pantsuits primaverales. Reina Letizia, rey felipe, sofia, leonor Credit: Paolo Blocco/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pronto, Sofía seguirá los pasos de su hermana para ir a Gales a seguir sus estudios. ¡Le deseamos todo lo mejor!

