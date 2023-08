Inductores de colágeno: conoce las mejores maneras de revitalizar tu piel El Dr. Campos nos revela cómo puedes lograr un rostro rejuvenecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El colágeno es una proteína vital que el cuerpo produce de forma natural. Es excelente para la piel, ya que le proporciona un aspecto firme, a la vez que la fortalece. Lamentablemente con el paso del tiempo y el proceso de envejecimiento, nuestro cuerpo comienza a disminuir su producción. Precisamente, en estos momentos es cuando entran en escena los famosos inductores de colágeno. ¿Qué son y cuáles son sus beneficios? ¿Cómo funcionan? Sobre estos temas y más nos contó el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento. piel, tez, belleza Credit: Getty Images ¿EN QUÉ CONSISTE? Los inductores de colágeno son productos que se inyectan para activar la producción natural de esta proteína que se encuentra sobre todo en los huesos y en la piel. El efecto suele ser inmediato y muy satisfactorio, aunque el resultado final se observa transcurrido varios meses. ¿CUÁLES SON LOS MÁS COMUNES? Entre los procedimientos más comunes en la actualidad podemos mencionar a los hilos tensores, creados con polidioxanona, un material reabsorbible y antialérgico. Estos tensores aumentan la circulación en la zona tratada, lo que hace que se regeneren las células, además aportan beneficios en el proceso de producir colágeno y elastina. Por su parte, se encuentran también sustancias inyectables hechas con materiales biocompatibles que pueden ser absorbidos por el cuerpo al cabo de un tiempo. Entre ellas se encuentran el ácido poliláctico; que además de estimular el colágeno tiene un efecto de relleno. Aporta un mayor grosor a la piel y crea unas fibras conectivas dentro de la piel que lo que hacen es que esta se sienta mucho más tersa. La policaprolactona, cuyo éxito radica en que el colágeno nuevo pertenece al tipo I y II, colágenos de mayor calidad que el I que es el que generan habitualmente otro tipo de tratamientos. La Hidroxiapatita cálcica, sustancia que se encuentra en el famoso Radiesse, es un componente que se encuentra de manera natural en nuestro cuerpo y que actúa recuperando el volumen perdido en diferentes zonas faciales y corporales. También es muy utilizado en el aumento de glúteos no quirúrgicos. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? Los beneficios de los inductores de colágeno en medicina estética incluyen la reducción de las arrugas y líneas de expresión, el aumento de la firmeza y elasticidad de la piel, y la mejora de la textura de la piel reduciendo la apariencia de los poros y la piel irregular. ¿SON SEGUROS? Puede haber efectos secundarios como enrojecimiento localizado, leve hinchazón o moretones, pero nada complicado, y los mismos duran muy poco. Los efectos de los inductores de colágeno se dilatan en el tiempo, lo que los convierte en una opción de tratamiento duradera para mejorar la apariencia de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… Los inductores de colágeno natural están indicados para personas que comienzan a notar flacidez o falta de tersura en la piel. También se pueden aplicar cuando hay pérdida de volumen. Se recomienda evitar los baños calientes y el ejercicio vigoroso durante las primeras 24 horas. Asimismo, evitar la luz solar y los rayos UV durante la semana posterior. Esta, sin duda, es la tendencia en el sector: mejores resultados con menos efectos adversos.

