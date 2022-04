Los increíbles beneficios del aloe vera aplicados a la belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería beneficios aloe vera en belleza Credit: Boyloso/ Getty Images Gracias a sus enzimas, aminoácidos y antioxidantes, a lo largo de la historia se ha conocido el aloe vera como "planta de la inmortalidad" o "fuente de la eterna juventud", y reinas como Cleopatra o Nefertiti ya la usaban en sus rituales de belleza. Descubre todo lo que puede hacer por ti y cómo introducirla en tu rutina. Empezar galería Reduce las arrugas beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Con su poder hidratante, es perfecto para pieles secas y maduras. Reduce de manera visible las líneas de expresión y arrugas, revelando un rostro luminoso. Aloe Vera Oil, de rthvi. $16. rthvi.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Limpia y rellena beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Efectiva pero suave en la piel, este agua micelar elimina los restos de maquillaje e impurezas dejando el rostro limpio y con aspecto jugoso y relleno gracias a su fórmula con ácido hialurónico y aloe vera. Micellar Hyaluronic Aloe Water, de Garnier. $7.99. target.com 2 de 9 Ver Todo Pura hidratación beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Con aloe vera como ingrediente principal, este champú vegano combina a la perfección ingredientes inspirados en la naturaleza como leche de coco, aceite de guayaba y manteca de mango, en fórmulas que nutren e hidratan. Champú Nourish & Moisture + Coconut Milk, de Maui Moisture. $6.97. mauimoisture.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Efecto antibacteriano beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Además de calmante, el aloe es antiséptico, por lo que combinado con otros ingredientes, como en estos parches con extracto de árbol del té o cica, lo hace perfecto para combatir el acné reduciendo la inflamación y previniendo las cicatrices. Soothing Blemish Patch, de Hanhoo. $4 por 36 parches. walmart.com 4 de 9 Ver Todo Poder calmante beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Un gel refrescante y de textura sedosa, ideal para usar después del sol, la depilación o simplemente cuando necesitas une xtra de hidratación. Aloe Vera Gel, de Dr Barbara Sturm. $70.goop.com 5 de 9 Ver Todo Repara la barrera beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Con pro-vitamina B5, ácido hialurónico, jugo de aloe vera, antioxidantes y aceites botánicos, esta crema para el rostro hidrata, repara y fortalece la barrera de protección natural de la piel. Forte Idratante Aloe Face Cream, de Irene Forte. $120. ireneforteskincare.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Revitaliza al instante beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Favorita de maquillistas, esta bruma infusionada con aloe vera, gardenia, rosa y tomillo, revive la piel seca, calma y le devuelve la vitalizad a tu piel dándole un brillo saludable y radiante. Facial Spray with Aloe, Herbs and Rosewater, de Mario Badescu. $12. mariobadescu.com 7 de 9 Ver Todo Refresca y prepara beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Si tu piel se irrita con facilidad y tienes rojeces, esta prebase con aloe y cica, suaviza la textura, reduce las imperfecciones y te deja una sensación de frescura antes del maquillaje. Heal Me Cica Blurring & Cooling Primer, de Joah. $12.99. joahbeauty.com 8 de 9 Ver Todo Tratamiento sanador beneficios aloe vera en belleza Credit: Cortesía Concebida como tratamiento para la psoriasis, esta crema se ha convertido en imprescindible para dermatólogos, esteticistas, hospitales... su fórmula calmante y nutriente se puede emplear frente a muchos problemas de la piel desde sequedad, hasta dermatitis pasando por arrugas o irritación provocada por la quimioterapia. Gypsy Cream, de The Good Stuff Botanicals Products. $30. thegoodstuffbotanicals.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

