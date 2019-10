El increíble look de Carolina Herrera con el que la reina Letizia ha triunfado en Japón La reina de España parece salida de un cuento con este increíble vestido rosa y corona de diamantes. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde Dinamarca a España, los representantes de las principales casas reales europeas se han desplazado hasta Japón esta semana para asistir a la entronización de Naruhito de Japón y una vez más la reina Letizia ha vuelto a dejar a todos de piedra con uno de sus looks de gala más espectacular. Para esta celebración que tuvo lugar en el palacio imperial de Tokio, la reina de España lució un impresionante vestido hecho a medida de una de las pocas firmas que no son españolas en su armario, pero sin duda una de sus favoritas para eventos especiales: Carolina Herrera. Image zoom STR/JIJI PRESS/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El vestido es un diseño a medida de la firma neoyorquina de raíces venezolanas, con manga francesa y una impresionante falda que recuerda al capote de un torero en el color y material. Por si le faltaba alguna referencia patria al estilismo. La reina ha rematado el look con una de las piezas más especiales de la colección de joyas de la casa real: la tiara flor de lis, que es la flor oficial de la casa de Borbón a la que pertenece la familia real española. Se trata de una corona de diamantes quede creada como regalo de bodas para la reina Victoria Eugenia hace 103 años. Desde entonces, tanto su suegra, la reina Sofía, como la propia Letizia, la han reservado para ocasiones muy especiales. La ex periodista ha completado el look con un clutch en rosa fucsia, también de Carolina Herrera, un broche de nuevo con la flor de lis en el pecho y unas pulseras de diamantes de la firma Cartier que también pertenecieron a la reina Victoria Eugenia. ¡Un look con mucha historia! Y a ti, ¿Qué te ha parecido? Advertisement

