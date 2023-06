Incendio en la tienda icónica de Tiffany & Co. en Nueva York causa evacuación El departamento de bomberos de la ciudad reportó ver humo saliendo de la tienda de joyería el jueves por la mañana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir tiffanys, Incendio Credit: Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images Este jueves, los neoyorquinos quedaron sorprendidos al enterarse de un incendio en la tienda insignia de Tiffany & Co. recientemente renovada en la quinta avenida. A las 9:38 de la mañana, el departamento de bomberos de Nueva York respondió al incendio de un transformador que comenzó en una bóveda eléctrica al lado de la joyería en la en Manhattan. Aproximadamente 100 personas fueron evacuadas del edificio y dos fueron trasladadas al hospital por heridas leves, dijo el FDNY. Al mediodía, los bomberos declararon que el incendio estaba bajo control y fue contenido en la bóveda. tiffanys, Incendio Credit: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images "Esta mañana, antes del horario de apertura de la tienda, se desató un incendio eléctrico en el sótano en la periferia de Tiffany Landmark en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York", dijo un portavoz de Tiffany & Co. a CBS News. "Fue apagado y no hubo heridos ni víctimas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tienda icónica reabrió recientemente en abril luego de una renovación de tres años. El proyecto se consideró la primera renovación masiva de la tienda desde su apertura hace más de 80 años y los analistas estiman que costó más de $500 millones.

