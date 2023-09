Por qué usar after sun después de exponerte al sol es tan importante como el protector antes de hacerlo Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La importancia de usar after sun en verano Credit: DragonImages/ iStock/ Getty Images El after sun se utiliza después de exponerse al sol, para calmar, refrescar e hidratar. Además de los rayos UV, el cloro, la sal y el propio calor resecan nuestro cuerpo por lo que estos productos nos ayudan a prevenir la tirantez, mantener la piel más joven y alargar la vida de nuestro bronceado. ¡Todo ventajas! Empezar galería Textura innovadora La importancia de usar after sun en verano Credit: Cortesía Este aftersún en espuma refresca al instante con aloe vera y extracto de regaliz. Su tecnología facilita la absorción de los ingredientes activos dejando tu dermis hidratada y suave. Sun & more crackling mousse, de Milk_Shake. $22. milkshakehair.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Frescor inmediato La importancia de usar after sun en verano Esta mascarilla de hoja se convertirá en tu mejor amiga no solo después de tomar el sol, sino en cualquier momento que notes tu piel reseca, tirante o con picor. Con ingredientes calmantes como pepino, aloe y camomila, en solo segundos notarás el alivio y el frescor. Aftersun Sheet Mask, de Pixi. $10 el pack de 3. pixibeauty.com 2 de 7 Ver Todo Leche multifunción La importancia de usar after sun en verano Credit: Cortesía Hierba de San Juan, caléndula, camomila, aciano y pepino son algunos de los múltiples ingredientes naturales de esta leche corporal que calma la piel, hidrata durante largas horas revirtiendo el efecto del sol, ayuda a regenerar las células, las nutre con antioxidantes que previenen el envejecimiento. Lait Apres-Soleil, de Yon Ka. $64.yonkausa.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Fórmula natural La importancia de usar after sun en verano Credit: Cortesía Con esta loción ligera notarás alivio al instante y a medio plazo, tu piel se verá saludable y renovada. Con extractos de plantas de Costa Rica, aceite de coco, mentol, aceite de jojoba y aloe, entre sus beneficios encontramos su poder antioxidante, calmante y antiinflamatorio. After Sun Recovery Lotion, de Thrive. $16.15.thrivecare.co 4 de 7 Ver Todo Clásico renovado La importancia de usar after sun en verano Credit: Cortesía Una moderna actualización del clásico aftersún con aloe vera pero sin ser pegajoso. Además, no lleva alcohol y está especialmente formulado para calmar, suavizar y rejuvenecer la piel expuesta al sol. After Sun Gel, de Vacation. $22. ulta.com 5 de 7 Ver Todo Agua para tu piel La importancia de usar after sun en verano Credit: Cortesía Aunque bebas mucha agua, tu cuerpo se deshidrata con facilidad si está expuesto al sol. Esta crema para cara y cuerpo te ayudará a mantener tus reservas al 100% gracias a que contiene ácido hialurónico, aloe vera y escualano. Ingredientes que reducen la inflamación, humectan y bloquean la hidratación dentro de la barrera de protección natural de la piel. Corrective Experience Comfort Creme, de Selfmade. $30. beselfmade.co 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Poder antioxidante La importancia de usar after sun en verano Credit: Cortesía Una mezcla de mantequillas de karité, semilla de cacao y semilla de mango, con aceites esenciales de zanahoria, pachulí y geranio, que renuevan la dermis y previenen el envejecimiento a la vez que la hidratan en profundidad convirtiéndose en la crema perfecta para después del sol. Carrot Body Butter, de Saje. $29. saje.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

