La importancia de los masajes de drenaje linfático después de una liposucción Sabemos que los cuidados después de una cirugía son muy importantes para obtener los resultados esperados. Es fundamental seguir al pie de la letra las recomendaciones del médico y sobre todo, buscar profesionales en el campo de tratamientos post operatorios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora bien, ¿qué es el drenaje linfático? El drenaje linfático es un cuidado esencial en la mayoría de los postoperatorios ya que otorga mayor efectividad a la hora de conseguir recuperarse con éxito de la cirugía y, por consiguiente, obtener unos resultados realmente satisfactorios. Como este procedimiento es tan importante, consultamos a Paula Christiansen, experta en belleza corporal y facial y propietaria de Mint Wellness Center en Miami, que cuenta con los equipos y personal especializado para que los resultados sean óptimos. Mujer recibiendo masaje linfático Mujer recibiendo masaje linfático | Credit: Getty Images ¿Por qué son tan importantes los masajes de drenaje linfático después de una liposucción? Son muy importante para evitar los posibles efectos secundarios que nos pueden ocasionar una liposucción. Estos masajes pueden evitar lo siguiente: Que la piel quede arrugada

Las acumulaciones fibrosas endurecidas y dolorosas

Coloración oscura Paula puntualizó: "Debes, obligatoriamente, someterte a sesiones de masajes de drenajes linfáticos que son la única solución a estas imperfecciones y así lucir como el paciente lo desea". ¿Cuáles son los beneficios de estos masajes post operatorios? Estos masajes aportan grandes beneficios como: La cicatrización de la piel y lo tejidos es mucho más eficaz, reduciéndose así el tiempo de cicatrización

Se elimina con más facilidad los restos de anestesia, suero y medicación utilizados en la cirugía

El dolor se reduce, siendo así mucho menos intenso

Los hematomas se curan mucho más rápido

El sistema circulatorio ejerce su función de forma más eficaz

La piel y los tejidos se hidratan con más intensidad consiguiendo así un mejor aspecto

La inflamación disminuye más rápido ¿En qué momento después de una liposucción se deben comenzar los masajes? Se debe esperar aproximadamente una semana después de la operación. ¿Cuántos masajes se deben dar para cumplir con su propósito? Recomendamos cinco sesiones como mínimo, pero depende de la condición de cada paciente. Esto es, si ha tenido fibrosis por mucho tiempo y la cantidad de áreas que tenga afectada. No es lo mismo remover una fibrosis que tiene 2-3 años a una que tiene 2-3 semanas. ¿Qué certificación debe tener la persona que ofrezca estos masajes? OJO, es muy importante estar seguros que la persona que va darnos los masajes tenga las acreditaciones necesarias. "Estos tratamientos solo los pueden realizar un profesional avanzado en estética y certificado en masajes de drenaje linfático", enfatizó Christiansen. ¿Cuánto debe durar una sesión de masaje? Después de una evaluación a cada paciente se hace la recomendación. En Mint Wellness Center desarrollamos nuestros propios protocolos y cada sesión va desde 45 a 60 minutos. ¿Se pueden dar en cualquier parte del cuerpo? Si, se debe hacer en todas las partes que se le haya hecho liposucción. Las áreas más comunes son: el abdomen, los brazos o las piernas. ¿Cuáles son (si alguno) los riesgos de recibir estos masajes? "El único riesgo es no hacerlo con un profesional", puntualizó Paula.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La importancia de los masajes de drenaje linfático después de una liposucción

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.