Estas son las poderosas razones por las que tus productos de belleza deben tener aminoácidos Ni te imaginas todo lo que estos compuestos orgánicos pueden hacer por tu piel. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son tantos los ingredientes que tienen hoy en día los productos de belleza, que a veces no sabemos qué es lo que realmente necesita nuestra piel. Lo que sí sabemos es que el retinol y el ácido hialurónico son esenciales si queremos evitar las arrugas o disimular las que ya aparecieron. También estamos consientes de que el rostro necesita vitaminas, en especial la vitamina C. Pero ¿sabías qué entre los ingredientes más importantes en las cremas están los aminoácidos? Hablamos con Rose Marie Sparacio, vicepresidenta de innovación de productos de la marca Tatcha, quien nos habló de la importancia que tienen los aminoácidos y por qué debemos buscar productos de belleza que los contengan. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los bloques que protegen la piel. Son los que producen los péptidos, incluyendo el colágeno, que forman nuestra piel. Son esenciales para mantenerla funcionando y saludable. Hay 20 diferentes tipos de aminoácidos y cada uno realiza una función específica para la salud de nuestra piel. Entonces son muy importantes para la piel... Son los superhéroes que luchan para mantenerla saludable. Ellos hacen todo el trabajo pesado. Por ejemplo, protegen la piel de los radicales libres, tienen una habilidad única de hacer que las moléculas de agua incrementen la hidratación y que además la piel la retenga y además, ayuda a balancear el pH para que así la piel no se irrite. ¿Cuáles son los más importantes? De los 20 que existen, hay 10 que son esenciales y responsables de que la piel esté saludable. Glicina: ayuda a restauran el tejido de la piel y a acelera el proceso de curación. Alamina: sirve como un agente acondicionador de la piel. Prolina: trabaja para desvanecer las líneas de expresión y las arrugas. Lisina: hidrata y ayuda a incrementar la producción de colágeno. Leucina: ayuda a prevenir arrugas y a mejorar las existentes. Arginina: mediante la renovación de las células y la formación del colágeno, asiste en la restauración y la sanación de los daños visibles en la piel. Glutamina: restaura la síntesis del colágeno, sobretodo después de la exposición al sol. Histidina: tiene propiedades antiflamatorias y provee antioxidantes que luchan en contra de los radicales libres. Metionina: neutraliza las sustancias antes de que dañen la piel. Tirosina: Trabaja con los demás ingredientes para que estos penetren y trabajen mejor. Image zoom Cortesía The Liquid Silk Canvas, de Tatcha. $52. Sephora.com. Image zoom Super Serum Advanced Plus, de iS Clinical. $155. Dermstore.com. Image zoom Cortesía Amino Acids + B5, de The Ordinary. $6.80. Sephora.com. ¿Trabajan bien con otros populares ingredientes como el retinol y el ácido hialurónico? Los aminoácidos son maravillosos para complementar otros ingredientes para la piel porque sirven de vehículo para que permitirles a esos ingredientes trabajar de manera más efectiva. Así que los productos que los tienen te ayudan a adquirir mejores resultados y evitan que se te irrite la piel. ¿Todos los productos debe tenerlos? Depende de su formulación. Por ejemplo, no son necesariamente necesarios en los productos que se retiran de inmediato de la piel, como las cremas o jabones limpiadores. Advertisement

