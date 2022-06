¡Al rojo vivo! Tienes que ver a Natalia Jiménez con este vestido Con un diseño magnífico de Benito Santos la cantante recibió el premio a su trayectoria en el Festival Internacional de Guadalajara dedicado al cine LGBTQ+ Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natalia Jiménez recibió anoche en Mexico el Premio Maguey en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara por su trayectoria artística y por su apoyo a la comunidad LGBTQ+ Como es costumbre con la guapa española, para esta ocasión tampoco defraudó con su elección de vestuario y se lució con todas las de la ley. Brilló con este traje hecho a su medida por el reconocido diseñador mexicano Benito Santos quien la ha vestido para la mayoría de sus presentaciones y con quien ha colaborado en el desarrollo de una bella colección de kaftans con el toque mágico de la cultura mexicana. El diseñador describe su creación como: "Un vestido hecho a su medida para recibir un merecido premio". La confección en columna, color carmín con gran abertura en la pierna, remata a un solo hombro recubierto con una cascada de delicadas plumas en el mismo tono del traje. Por su parte Natalia Jiménez también elogió a su amigo. "El me ha hecho ver y sentir siempre como la artista que he querido ser", dijo durante el discurso de aceptación de su premio refiriéndose al trabajo de Santos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natalia y Benito Premio Credit: Instagram / Natalia Jimenez Luego de la ceremonia la artista posó orgullosa con su premio en manos junto con el diseñador y con el transformista Rocky Lips. "Lo más complicado ha sido entender mi negocio y manejarlo" declaró Natalia a la prensa durante una entrevista en la que comentaba detalles de su vida artística y de su carrera que empezó en las calles y metros de Madrid como cantante independiente que fue tras un sueño y no se detuvo hasta lograrlo. Para complementar el traje con elegancia y crear un contraste de color, Jiménez escogió unas sandalias en satin verde de la colaboración de Benito Santos con Dione Moda. ¡Felicidades Natalia! No solo por tu magnífico atuendo sino por un merecido premio de la tierra mexicana que llevas en tu corazón.

