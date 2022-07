Ilia Calderón sigue batallando contra su condición en la piel, ¿anuncia esperanza de recuperación? “Tú estás haciendo esto más grande de lo que es, tu problemita es tan insignificante”, le comentaron a la presentadora afrocolombiana. Ella no se quedó callada y esta fue su respuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Según datos de la Fundación Global de Vitiligo, 70 millones de personas en el mundo tienen esta condición en la piel que se traduce en manchas de un tono mucho más claro al natural. Ilia Calderón, quien fue diagnosticada con esta enfermedad hace aproximadamente 2 años, se hizo eco de una noticia que brinda una esperanza de recuperación para mayores de 12 años. La presentadora de noticias afrocolombiana publicó una fotografía en sus redes sociales mostrando orgullosa su mancha en el cuello e informando que hay un tratamiento aprobado en los Estados Unidos que puede ayudar a hacer frente a esta condición que afecta a las células responsables de la pigmentación de la piel. ¿Cuál es la novedad? La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. aprobó este lunes el tratamiento con Opzelura, que sería la primera crema tópica conocida como JAK Inhibitor: "Es importante que lo hable con su médico", aconsejó la periodista en su cuenta de Instagram a sus miles de seguidores. Si bien la noticia fue bien recibida por los usuarios de las redes, quienes contaron sus testimonios y además le enviaron mensajes postivios; un internauta criticó a Calderón por considerar que exagera sobre su condición. "Tú estás haciendo esto más grande de lo que es tú problemita es tan insignificante que la verdad no entiendo cómo te sientes, es muy común, nosotros lo vemos ya normal. Esto ya ha existido por muchísimos años", se lee en el comentario. Comentarios a Ilia Calderón Credit: Instagram / Ilia Calderón La periodista le respondió: "Lo que para usted es un problemita a otras personas les cambia la vida. Comparto mi experiencia para empoderar a otros porque, como he dicho es una condición que no me afecta emocionalmente, me pongo en sus zapatos y puedo entender cómo se sienten. Gracias por su comentario".

