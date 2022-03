iHeartRadio Music Awards 2022: ¿Qué opinas de la moda en esta alfombra? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, Halsey, Sofia Carson Credit: JC Olivera/Getty Images for iHeartRadio; Steve Granitz/FilmMagic De controversiales a regios, los looks de esta premiación a la música del momento representan una amplia gama de tendencias. ¿Qué te parecen? Empezar galería Jennifer López Jennifer López J.Lo Credit: JC Olivera/Getty Images for iHeartRadio La Diva del Bronx optó por un look de terciopelo verde creado por Roberto Cavalli que mostró su abdomen tonificado. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Carson Sofia Carson Credit: Steve Granitz/FilmMagic Robó miradas en la alfombra con esta propuesta metálica de Valentino adornada con plumas coloridas. 2 de 7 Ver Todo Halsey Halsey Credit: Steve Granitz/FilmMagic Hace menos de un año dio a luz a su primer hijo y ahora nos demostró que no perdió su cuerpazo con este look atrevido. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Heidi Klum Heidi Klum Credit: Frazer Harrison/Getty Images Brilló sombre la alfombra con esta propuesta plateada de Christian Cowan y zapatos a juego. 4 de 7 Ver Todo Megan Thee Stallion Megan Thee Stallion Credit: Frazer Harrison/Getty Images La rapera llevó uno de los trajes más clásicos de la noche– una propuesta negra inspirada en el viejo Hollywood. 5 de 7 Ver Todo Gina Torres Gina Torres Credit: Steve Granitz/FilmMagic Maravilló de blanco la actriz de raíces cubanas con esta prenda asimétrica y accesorios a juego. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo Credit: Emma McIntyre/WireImage La joven cantante optó por un minivestido ceñido de Versace y leggings de latex. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

