¡Pantalones al poder! Los looks más llamativos de los premios iHeartRadio Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería iHeart Radio looks Credit: Getty Images for iHeartMedia Ayer se entregaron en el teatro Dolby de Los Ángeles los premios iHeartRadio Music Awards. En la alfombra, grandes estrellas como Demi Lovato, Megan Fox o H.E.R. cambiaron los clásicos vestidos por elegantes y modernos pantalones, sin duda la pieza estrella de la velada. No por eso faltó el glamour de los brillos y las transparencias. ¿Cuál fue tu favorita? Empezar galería Demi Lovato Looks iHeart radio Credit: Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia La estrella de raíces mexicanas, quien recientemente se presentó como persona de género no binario, lució glamorosa con un traje de terciopelo azul noche de tiro alto firmado por Dundas, zapatos de plataforma de Giuseppe Zanotti y brillantes piezas de joyería de Graziela y EFFY. Durante la gala realizó una actuación homenaje a Elton John junto a otras intérpretes. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Ariana Grande Looks iHeart Radio Credit: Kevin Mazur/Getty Images for iHeartMedia En su primera actuación tras contraer matrimonio con Dalton Gomez, la artista cantó junto a The Weeknd para dar comienzo a la entrega de premios. Ataviada con un ajustado vestido satinado color vino tinto de escote halter, con lazada trasera y corte sirena, Grande presumió sortija de casada y un peinado similar al que lució en su boda secreta. 2 de 10 Ver Todo Machine Gun Kelly y Megan Fox Looks IHeart Radio Credit: Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia La pareja, vestida en colores combinados, pareció competir por ver quién llevaba las uñas más largas, en lo que ganó él con su llamativa manicura. La actriz vistió un ceñido enterizo tono rosa chicle con tirantes brillantes de Mach & Mach y coquetos zapatos de punta con lazos y brillos plateados. 3 de 10 Ver Todo Anuncio H.E.R. Looks iHeart Radio Credit: Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia La ganadora a Artista R&B del Año, posó en la alfombra a su llegada con un pantalón de lentejuelas y plumas negras rindiendo tributo a Elton John, algo que también hizo durante el show, cantando junto a Demi Lovato. Para recoger el galardón vistió otro traje de chaqueta de color oro, entallado y con pantalón ancho que también nos recordó al estilo de la mítica estrella británica. 4 de 10 Ver Todo Megan Thee Stallion Looks iHeart Radio Credit: Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia Otra de las celebridades en apuntarse al dorado fue la rapera estadounidense, quien vistió un minivestido de transparencias y cristales hecho a medida por Bryan Hearns. 5 de 10 Ver Todo Taylor Swift Looks iheart Radio Credit: IG Taylor Swift Aunque no estuvo presente en Los Ángeles, la artista hizo una aparición virtual para agradecer su premio a mejor álbum pop del año ataviada con un romántico vestido de flores metalizadas y el cabello recogido con una trenza a modo de diadema. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Doja Cat Looks iHeart Radio Credit: Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia La cantante jugó con su vestido totalmente transparente de Brandon Maxwell sobre la alfombra. Elaborado con vaporosa seda verde, la joven artista lo combinó con panties y sandalias a juego. 7 de 10 Ver Todo Charli D'Amelio Looks iHeart Radio La joven estrella de las redes sociales vistió un alegre vestido largo de Carolina Herrera con corazones de diferentes colores, y sandalias con plataforma de Stuart Weitzman. 8 de 10 Ver Todo Lil Nas X Looks iHeart Radio Credit: Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia El polémico rapero optó por un traje iridescente de amplia chaqueta con la que presumió abdominales. Botines blancos con plataforma y tacón, minibolso y manicura también blanca, completaron su luminoso look. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ava Max Looks iHeart Radio Credit: Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia Original y provocadora, la cantante vistió un pantalón con corsé en satín rojo, combinado con un sujetador y brazaletes plateados con pequeñas cruces colgando de Dilara Findikoglu, y zapatos de altísima plataforma con brillos. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

