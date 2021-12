Ideas de regalos navideños de último minuto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía ¿Todavía buscas el regalo perfecto? Aquí unas opciones divinas que llegan a tu casa antes de las fiestas Empezar galería Lo más popular Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía Prueba diez de los productos más codiciados de Sephora por una fracción del precio original. Bestselling Beauty Must-Haves Set, de Sephora Favorites. $54.00. sephora.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Fragancia divina Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía Seis mini perfumes que huelen y lucen increíbles, perfectos para las amantes de las fragancias. Mini Perfume Collection Set, de TOCCA. $48.00. sephora.com 2 de 9 Ver Todo Labios de lujo Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía Le encantará lucir estos tonos nude de una de las marcas de belleza más populares del momento. Mini Iconic Lip Wardrobe - Matte Revolution Quad, de Charlotte Tilbury. $45.00. sephora.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Manicura en casa Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía Todo lo necesario para lograr una manicura perfecta en tonos de rosa. Manicure & Pedicure Must Haves Set, de Nails Inc. $37.50. sephora.com 4 de 9 Ver Todo Sueño mágico Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía Si es aficionada al skincare, le fascinará esta funda de almohada de seda creada para evitar las arrugas. Silk Pillowcase - Standard/Queen, de Slip. $89.00. sephora.com 5 de 9 Ver Todo Melena perfecta Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía Una de las herramientas para el cabello más populares del momento y todo lo que necesitará para lograr el estilo perfecto. Ready Set Smooth Single Shot Blow-Dryer Brush Set, de Drybar. $150.00. sephora.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diva dorada Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía Podrá lograr el glow perfecto con este set de productos veganos. contour like camila bronzing set, de Elaluz. $112.00. elaluz.com 7 de 9 Ver Todo Prendas chic Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía ¿Buscas un regalo para una fan de los accesorios? Le fascinará esta colección de pulseras y anillos. "The Luma Set" By Aspyn Ovard, de Pura Vida. $48.00. puravidabracelets.com 8 de 9 Ver Todo Rostro radiante Navidad, regalos, productos de belleza Credit: Cortesía Productos divinos de piel y maquillaje en un coqueto bolso. Treats to Glow Set, de Esteé Lauder. $39.50. nordstrom.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

