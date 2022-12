Ideas de regalos en Navidad para las chicas rizadas de tu lista Esta época festiva regala belleza a las mujeres de tu vida que se desviven por sus rizos. ¡Aquí están algunas sugerencias para impresionarlas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mantener el cabello saludable para las rizadas no solamente exige tiempo y esfuerzo, sino también bastante dinero y por eso los regalos son siempre bienvenidos. Aquí te presentamos una lista de ideas a tomar en cuenta para hacer sentir especial a tu madre, amiga, hermana o hija en esta época festiva ¡para todos los presupuestos! Productos como champús, acondicionadores, cremas para peinar, sérums o gelatinas son esenciales y pueden marcar una gran diferencia a la hora de definir y cuidar tus bucles. Sin embargo, también las herramientas y accesorios son muy necesarios, estas son algunas de nuestras sugerencias: Un secador Smart- X High Efficiency Dryer, de Bio Ionic Credit: Cortesía de la marca Esta herramienta seca el cabello un 75 % más rápido con menos calor y más potencia de aire. Este secador utiliza la fuerza del aire y menos calor para lograr un estilo más saludable. Smart- X High Efficiency Dryer, de Bio Ionic. $329. Ulta.com. Una diadema Kapsule Elizabeth Headband- Metallic, de Hat Attack Credit: Cortesía de la marca Esta pieza hecha de piel sintética metálica es cualquier cosa menos ordinaria. El aspecto arrugado y fruncido ofrece volumen, elegancia y dramatismo a este sencillo accesorio. Hecha a mano y 100% cuero vegano metalizado. Kapsule Elizabeth Headband- Metallic, de Hat Attack. $168 hatattack.com Kit para el baby hair Care Season's Styling Gift Set, de KISS Colors Credit: Cortesía de la marca Esta colección de 5 piezas es buenísima para alisar el pelo a la hora de peinarlo y además lo protege del encrespamiento. Tiene un cepillo de 4 lados, uno con cerdas de jabalí y otros de peines; dos tipos de cera, una pañoleta de satín y barra de cera que brinda fijación e hidratación a la hebra. Care Season's Styling Gift Set, de KISS Colors $19, Target.com Un set de sábanas 19 Momme Seamless Silk Fitted Sheet, de Lilysilk Credit: Cortesía de la marca Regala calidad de sueño y felicidad con este juego de sábanas suave al tacto después de un largo día de trabajo o estudio. Cuenta con una banda elástica que la fija al colchón y está disponible para todos los tamaños de cama y en diferentes colores. 19 Momme Seamless Silk Fitted Sheet, de Lilysilk.com. $155. www.lilysilk.com Cita a un salón de belleza La estilista Jessica de Ouidad Salon Credit: Instagram / Ouidad Salon El regalo de una experiencia es una excelente idea. Haz una cita en un salón especializado en pelo rizo para que le puedan hacer un cambio de imagen, un corte o algún estilo protector de su preferencia. Si estás en Nueva York, Fort Lauderdale o Los Ángeles, Ouidad Salon es una buena opción. Los cortes van de $125 en adelante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ideas de regalos en Navidad para las chicas rizadas de tu lista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.