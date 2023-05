¡Es temporada de graduación! Mira estas fabulosas ideas de regalos, perfectos para premiar el éxito Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Regalos de graduación Credit: Getty Images / Cortesía de la marca Con la llegada de la primavera también es tiempo de celebrar los triunfos que se han cosechado durante este periodo académico, ya sea a nivel de secundaria o universitario. Por eso, si quieres agradar a tu ser querido y conmemorar este día especial de graduación, te la ponemos fácil con estas ideas creativas ajustadas a todos los presupuestos. Empezar galería Para las vacaciones Montague Romeo One Piece Swimsuit Amoressa Credit: Cortesía de la marca Después de un año de duro trabajo académico, una escapada a la playa o la piscina suena como el paraíso. Este traje de baño está diseñado para abrazar todos los lugares correctos mientras logra una apariencia contemporánea y moderna. Montague Romeo de Amoressa. $194. miraclesuit.com 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Para mimar el rostro Personal Microderm Elite Pro de PMD Beauty Credit: Cortesía de la marca El estrés de la escuela puede dar cabida a brotes o líneas de expresión en el rostro, este dispositivo promete disminuir la apariencia de arrugas, los puntos megros y aumentar la producción de colágeno. Personal Microderm Elite Pro de PMD Beauty. $299. pmdbeauty.com 2 de 11 Ver Todo Para un sueño reparador Blue Belle Silk Sleep Mask de Drowsy Credit: Cortesía de la marca Uno de los mejores regalos es el descanso y estas máscaras de ojos son perfectas para no solo bloquear la luz que interrumpe las horas de sueño, sino también para proteger tu piel y cabello. Blue Belle Silk Sleep Mask de Drowsy. $79. drowsysleepco.com 3 de 11 Ver Todo Anuncio Para un lunch con estilo The Mini Luncher Credit: Cortesía de la marca Una mujer que estudia, trabaja y se viste para conquistar el mundo, necesita una cartera a la altura de las circunstancias y este bolso para llevar el almuerzo sumará puntos a un look de oficina. The Mini Luncher de Modern Picnic. $139. modernpicnic.com 4 de 11 Ver Todo Para un rostro perfecto Brighten + Hidrate Bundle de Matter of Fact Credit: Cortesía de la marca Regálale un set de productos que ayuden a mejorar la apariencia del tono de la piel y que brindan hidratación profunda. Brighten + Hidrate Bundle de Matter of Fact. $128. matteroffact.com 5 de 11 Ver Todo Para el que ama viajar Travel Sneakers in Buffalo Credit: Cortesía de la marca Este zapato deportivo de estilo minimalista tiene un diseño flexible y cómodo, perfecto para cualquier ocasión. ¿La mejor parte? ¡Están hechos a mano por artesanos italianos! Travel Sneakers in Buffalo de Ace Marks. $235. acemarks.com 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Para cuidar el cabello Denser Hair Set de Babe Original Credit: Cortesía de la marca Brinda belleza y salud capilar con este set de tratamiento premium diseñado para desbloquear todo el potencial del cabello. Incluye champú, acondicionador, serum y bolsa de maquillaje. Denser Hair Set de Babe Original. $75. babeoriginal.com 7 de 11 Ver Todo Para premiar el éxito Graduation de Diamond Art Club Credit: Cortesía de la marca Este arte de manualidad, que consiste en colocar cientos de diamantes de imitación de resina brillantes en un lienzo adhesivo de colores para crear una obra de arte vívida y reluciente, es una excelente forma de celebrar la obtención de ese anhelado diploma. Graduation de Diamond Art Club. $43.99 diamondartclub.com 8 de 11 Ver Todo Para una ocasión especial The Aster Dress Credit: Cortesía de la marca Este vestido es una declaración de sofisticación y elegancia. Ligero como la plume y con la espalda abierta es perfecta para un evento diurno o nocturno. The Aster Dress de Lily Silk. $199. lilysilk.com 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Para un broceado de lujo Glow Kit Credit: Cortesía de la marca Obsequia un bronceado duradero. Este set incluye un mousse y un suero que se adapta a todo tipo y tonos de piel. Glow Kit de Nuda Canadá. $77. us.nuda.ca 10 de 11 Ver Todo Para mantener la hidratación Aqua Water Bottle Credit: Cortesía de la marca Tomar agua es parte indispensable de una vida balanceada y esta botella de elegante diseño incluye una funda de silicona con detalles en metal y cristales de cuarzo rosa que elevan las energías y vibraciones. PMD Aqua Water Bottle with Accesories de PMD Beauty. $99. pmdbeauty.com 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Es temporada de graduación! Mira estas fabulosas ideas de regalos, perfectos para premiar el éxito

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.