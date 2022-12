¿Sabes qué peinado vas a llevar para fin de año? ¡Inspírate con estas tendencias! Descubre cuáles son los estilos que están marcando la pauta en la moda y los trucos para que luzcas un pelazo esta temporada de invierno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las pasarelas en la Semana de la Moda en Nueva York para la temporada de Otoño / Invierno marcaron la pauta sobre cuál es el camino que tomará la moda en el mundo capilar. Conversamos con la estilista Katherine Graciano sobre qué tipos de peinados te harán destacar ya sea en una fiesta, trabajo o evento especial. El cabello largo con volumen, tipo retro y que estuvo muy de moda en los años 60, 70 y 80 [al estilo Cindy Crawford y la fallecida actriz Farrah Fawcett] están de regreso ¡y con fuerza! "Atrás quedarán las melenas muy rizadas, tipo quinceañeras tiesas y pesadas. Se abre paso el pelo con volumen grande, con mucho movimiento liviano y desenfadado, fresco, natural y muy sensual", explicó. "Si por el contrario quieres optar por un look corto tipo bob o mediano sería otra buena opción , solo toma en cuenta que las líneas sean suaves y muy naturales", añadió la experta dominicana. ¿Qué hay de los cortes de pelo, qué es lo que estará in? La tendencia para los cortes de cabello ya sean largos medios o cortos van hacer con muchas capas muy suaves y conectadas para crear volúmenes frescura sensualidad y mucha naturalidad. De igual manera las melenas brillantes, saludables, frescas y naturales se convertirán en protagonistas de la temporada. Semana de la Moda NY 2022 - Desfile de Son Jung Wan Credit: Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for NYFW: The Shows SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y de los colores y tintes? Los tonos brillantes y sencillos con un estilo natural y un toque de originalidad serán los más vistos y llevados en esta temporada. Entre los más vistos en las pasarelas se encuentran los rubios beige, los platinados, dorados y chocolates. Siempre tenemos que tener cuenta que es muy importante tener la hebra en salud y buena condición.

