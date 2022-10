Ideas de outfits para chicas bajitas Si mides menos de 165 centímetros (5' 4" pies), estas celebridades serán tu inspiración para tus próximos atuendos. Porque ser bajita no es impedimento para vestir increíble y, al final, todo cae en sacarle provecho a tu tipo de cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Así, aquí te mostramos algunos ejemplos de prendas que más te favorecerán. Fíjate en famosas como Eva Longoria, Mila Kunis, Salma Hayek o Reese Witherspoon, todas ellas son bajitas y saben sacarse el máximo provecho. Pero recuerda, el mejor estilo siempre será aquel que te haga sentir linda y cómoda. Faldas con apertura lateral Dale más juego y armonía a la parte inferior de tu cuerpo con faldas amplias de apertura lateral, un estilo fresco y muy cómodo para llevar en esta temporada. Escote en la espalda Si te sientes atrevida y sensual, las blusas y vestidos con escote en la espalda no te pueden faltar porque, además, te ayudarán a alargar tu torso. Jeans acampanados al piso Este clásico de la moda volvió durante esta temporada para quienes aman la moda retro. Y es que además de verse muy bien, los jeans acampanados son perfectos para las chicas bajitas; pero recuerda, siempre y cuando lleguen hasta el piso. Mujer con falda amarilla Mujer con falda amarilla y zapatillas | Credit: Getty Images Crop tops y jeans o faldas con corte a la cintura Esta combinación de prendas ha estado de moda en los últimos años, sobre todo, para los de la generación Z. Con estos atuendos podemos sacarle mucho provecho al balance del cuerpo ya que lo divide en 1/3 ó 2/3; es decir, dándole resalte o a la parte superior o a la inferior. Ideal para quienes miden entre 5′ 0" y 5′ 2". Telas ceñidas Para muchas celebridades bajitas llevar prendas ceñidas ayuda a resaltar curvas y alargar la figura; por ello es un estilo que debes probar, si te sientes cómoda. Las faldas tubo y los vestidos muy entallados estilizan las líneas del cuerpo y se ven divinos en las chicas bajitas. Rayas verticales Al fin de cuentas, sacarle provecho a tu cuerpo cae en lo básico y en tus gustos personales. Un infalible de la moda es utilizar prendas a rayas verticales para extender tu porte y sacarle el mayor provecho a tu cuerpo. Ahora sí, ¿ya te inspiraste? ¿qué look es tu favorito?

